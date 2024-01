Arisa torna ad Amici come giudice: sul palco è sobria in beige ma non rinuncia alle zeppe maxi Arisa è tornata ad Amici in una nuova veste, quella di giudice. Per l’occasione ha stravolto il suo stile, apparendo in una versione insolitamente sobria: ecco il look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi, domenica 14 gennaio 2024, va in onda una nuova puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni scopre i giovani artisti destinati a dominare il mondo dello spettacolo. Al di là dei concorrenti in gara e della "padrona di casa", ad attirare le attenzioni del pubblico ogni settimana sono anche gli ospiti speciali invitati da Maria. Ad aver calcato il palco dell'ambito studio questa volta sono stati grandi nomi come Matteo Romano, Alberto e Anbeta Toromani, anche se la più attesa era Arisa, tornata al talent dopo che per anni è stata tra i professori di canto. Questa volta, però, ha ricoperto i panni di giudice, approfittandone per mostrarsi in una versione insolitamente "sobria".

Arisa segue il trend del Grandpa Style

Questa settimana sul palco di Amici hanno dominato i colori chiari e non solo perché Maria De Filippi è "andata in bianco" col suo tailleur candido, anche Arisa ha puntato sulla sobrietà del beige tenue. Negli scorsi giorni si era distinta per esuberanza tra abiti ricoperti di cristalli e completi "bomboniera" tempestati di ruches rosa, ma ora pare aver cambiato stile. Sarà perché intendeva seguire la moda del Grandpa style o perché semplicemente non intendeva rubare la scena ai ragazzi in gara, ma la cosa certa è che ha sfoggiato un look minimal e dall'animo retrò. Gonna longuette in maglia, cardigan coordinato portato sbottonato e top in tinta dalla scollatura generosa: la cantante ha temporaneamente lasciato nell'armadio gli abiti da "bomba sexy".

Il look beige di Arisa ad Amici

Arisa ha cambiato stile?

Nonostante abbia puntato su un look insolitamente sobrio, Arisa non ha rinunciato a qualche dettaglio un tantino più appariscente. Ha infatti abbinato il completo in maglia total beige a un paio di maxi zeppe, per la precisione un paio di décolleté color tabacco con cinturino alla caviglia, tacco a spillo vertiginoso e plateau. Non è mancato il rossetto bordeaux molto marcato abbinato alla manicure in tinta, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti lisci, con la fila centrale e con due ciuffetti che cadono laterali sul viso. Insomma, Arisa non ha perso il suo animo "sgargiante" e originale, lo ha solo temporaneamente "stemperato" per dare visibilità ai ragazzi che ha giudicato ad Amici.

