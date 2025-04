Antonino Tamburello svela come è nato il meme virale: “Se il cuore dice sì fallo, se dice no fermati” Antonino Tamburello a Fanpage.it ha svelato il significato del meme virale che lo vede protagonista: è un invito ad ascoltarsi (ed è nato 48 anni fa). Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sei a dieta, ma c'è quella tavoletta di cioccolato che ti osserva dalla dispensa: potresti cedere alla tentazione e mangiarla, certo, ma potresti anche non farlo. La stessa tentazione di quando devi mettere da parte dei soldi, ma passando davanti a una vetrina vedi quel paio di scarpe perfette da abbinare al tuo vestito preferito: potresti comprarle o potresti tenere fede all'impegno di risparmiare un po' di più. La vita ci mette tante volte davanti a un bivio, situazioni in cui c'è una decisione da prendere, una sola strada da seguire. E in tutte queste situazioni c'è un meme perfetto che le rappresenta e che difatti è diventato virale sui social, proprio perché applicabile a moltissimi contesti. Si tratta del meme con protagonista il professor Antonino Tamburello, che a Fanpage.it ha spiegato come è nata l'espressione "Se lo vuoi fare, fallo".

Il significato del meme di Antonino Tamburello

Quando ci troviamo davanti a un bivio sappiamo di poter prendere solo una strada, l'altra dobbiamo lasciarcela alle spalle. Prendere decisioni comprensibilmente spaventa, ma a volte nelle valutazioni ci facciamo influenzare da fattori esterni: guardiamo il comportamento altrui, ci facciamo guidare dalle aspettative che gli altri hanno su di noi, pensiamo a quello che sarebbe giusto fare. Ma giusto poi per chi? Il pensiero del professor Tamburello a Fanpage.it ha chiarito una volta per tutte che non abbiamo nulla da dimostrare, né agli altri né a noi stessi. Quel famoso meme in cui alza le mani e dice "Se lo vuoi fare fallo" significa proprio questo: è un invito a riflettere, a fermarsi se necessario, a non buttarsi a capofitto in qualcosa se non si è convinti, solo perché magari è ciò che ci si aspetta da noi, ciò che va di moda, ciò che abbiamo visto fare ad altri.

Il professore ha detto: "Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, ma nemmeno a noi stessi, perché se entro in questa logica di dover dimostrare, poi comincio a confondere le cose. Perché dovrei per forza dimostrare a me stesso che supero il turbamento? Il turbamento non nasce per essere superato, nasce per essere compreso. Se c'è troppa emotività non lo faccio. È molto bello sapere quello che possiamo farlo o non farlo. Vale per una qualsiasi azione. L'uomo si deve riservare questo diritto, perché noi nasciamo con questa potenza illimitata di libertà. Ma io non devo fare quello che fanno tutti. Magari lo farò quando avrò il desiderio oppure la naturalezza di farlo come lo fanno gli altri. La vita è un'avventura meravigliosa, piena di stimoli, di opportunità: ma io crescerò e mi svilupperò con la libertà di fare o non fare qualsiasi tipo di azione. Il mio consiglio è di ascoltare il vostro cuore, il vostro sentire: se il cuore dice sì fallo, se il cuore dice no fermati, se il cuore dice qualcosa di intermedio attendi per prendere una decisione".

Leggi anche Rose Villan dice no ai gioielli firmati: quanto valgono le creazioni antiche indossate a Sanremo 2025

Come è nato il meme virale

Il meme di Antonino Tamburello che alza le mani e dice "Se lo vuoi fare fallo" circola da diversi mesi sui social, ma è nato in realtà ben 48 anni fa! Il professore a Fanppage.it ha ricordato un episodio che risale a quando stava per muovere i primi passi nel mondo dell'insegnamento. È stato proprio a quei tempi che per la prima volta ha fatto il gesto diventato poi iconico. "È una curiosità – ha detto – queste mani si alzano da una vita, perché una volta mi fecero una domanda in un convegno. Quarantotto anni fa un signore si alzò e mi disse: ma lei vuole lavorare all'università? Io risposi: mah forse, facendo così con le mani. Non sapevo se sì, no. Poteva essere come poteva non essere. Venga lunedì, mi disse. E io ci sono andato".