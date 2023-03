Antonino Spinalbese, dal GF Vip alle sfilate di Parigi: osa con gli occhiali da sole “spaziali” Antonino Spinalbese è volato a Parigi per la Fashion Week e ha sorpreso tutti col suo nuovo stile. Dopo il GF Vip sembra essere destinato a conquistare il mondo della moda.

A cura di Valeria Paglionico

Antonino Spinalbese sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: da pochi giorni ha messo fine alla sua esperienza al Grande Fratello Vip 7 e da allora ha fatto parlare molto di lui. Ha documentato sui social il dolcissimo incontro post-reality con la piccola Luna Marì, ha rivisto Ginevra Lamborghini (con cui pare ci sia del tenero) e ha rilasciato un'esclusiva intervista a Verissimo. Sebbene ieri fosse su Canale 5, in verità non ha trascorso il pomeriggio con Silvia Toffanin, visto che aveva registrato la puntata del programma diversi giorni fa. La realtà è che si trovava a Parigi per la Fashion Week.

Antonino Spinalbese alla Paris Fashion Week

Il GF Vip è stato un vero e proprio trampolino di lancio per Antonino Spinalbese, tanto che ormai sembrano essere lontani i tempi in cui veniva definito semplicemente "l'ex fidanzato di Belén Rodriguez". Dopo aver rivelato il suo nuovo stile glamour e minimal sui social, è volato a Parigi per la Fashion Week, partecipando per la prima volta alle sfilate direttamente dalle prime file del front-row. Ieri sera è stato tra gli ospiti speciali dello show di Pierre Cardin e per l'occasione ha dato il meglio di lui in fatto di look, dando prova di non avere nulla da invidiare ai divi internazionali. È rimasto fedele agli outfit semplici e classici, anche se ha osato con un accessorio sopra le righe.

Antonino Spinalbese in Pierre Cardin

Il look glamour di Antonino Spinalbese

Per la sua prima volta alla Settimana della Moda parigina Antonino ha abbinato un maxi cappotto dal taglio classico a un completo total black con blazer e pantaloni coordinati. Non è mancata la camicia bianca, anche se declinata in una versione super originale, ovvero con il colletto rigido e senza bottoni. A fare la differenza sono stati gli occhiali da sole: niente lenti a goccia o a mascherina, la montatura gold è stata arricchita da un'unica lente rettangolare e dallo stile futuristico. Capelli a spazzola, espressione soddisfatta e fare da divo: l'ex gieffino sembra essere destinato a conquistare il mondo della moda.