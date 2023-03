Antonino Spinalbese cambia stile dopo il GF Vip: posa in t-shirt e bretelle Antonino Spinalbese è tornato a casa dopo il GF Vip e, oltre ad aver riabbracciato Luna Marì, ha ricominciato a usare i social. La sua prima foto post reality? È all’insegna dello stile: ecco come ha posato.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 arrivato alla sua settima edizione e ancora una volta presentato dal "re del gossip" Alfonso Signorini. Esattamente una settimana fa, però, il pubblico ha dovuto dire addio a uno dei protagonisti più amati di questa stagione: Antonino Spinalbese, che è stato lieto di tornare alla sua normale quotidianità, soprattutto perché ha avuto modo di stringere di nuovo tra le braccia la figlia Luna Marì. Ora sta facendo parlare di lui per la presunta love story con Ginevra Lamborghini, anche se per il momento nessuno dei due diretti interessati ha rilasciato qualche commento sulla questione. La cosa certa è che l'ex gieffino sui social è più attivo che mai: ecco come si è mostrato nelle ultime ore.

Lo stile di Antonino Spinalbese al GF Vip

Chi non si è commosso di fronte il primo dolcissimo abbraccio tra Antonino e Luna Marì dopo il GF Vip? La piccola è corsa ad abbracciarlo entusiasta, rimanendogli tra le braccia per tutta la durata del video. Insomma, l'ex di Belén è tornato alla normalità ed è pronto per lanciarsi in nuove avventure sia professionali che sentimentali. All'interno della casa di Cinecittà Antonino si è sempre distinto per il suo stile elegante e minimal, spaziando tra completi eleganti portati con la t-shirt, camicie monocromatiche e al massimo chiodi di pelle dall'animo rock. Ora però le cose sembrano essere cambiate e per il suo primo post in pieno stile modello ha sfoggiato un look inedito.

Antonino Spinalbese al GF Vip

Il nuovo look di Antonino Spinalbese

Al motto di "Freedom", "Libertà", Antonino si è lasciato immortalare in bianco e nero in versione uomo d'altri tempi. Sui social è apparso sullo sfondo di una location casalinga con indosso semplicemente un paio di pantaloni neri gessati e una t-shirt bianca. A fare la differenza sono state le bretelle a contrasto in total black, accessorio che ha contribuito a trasformarlo in un moderno "peaky blinder". Sguardo rivolto dritto in camera, barba incolta ed espressione seria: Antonino ha posato come un vero e proprio modello, dando prova di avere bellezza e fascino da vendere. Non sorprende, dunque, che in molti lo abbiano definito la vera rivelazione del reality.