Annalisa trionfa all’RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: torna sul palco con tuta tagliata ed extension Annalisa ha trionfato all’RTL 102,5 Power Hits Estate 2023, la sua Mon Amour ha ricevuto il premio come brano più eseguito agli eventi musicali estivi. Per l’occasione la cantante si è trasformata in una pantera dark: ecco chi ha firmato la sua tutina “tagliata”.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate volge al termine ed è arrivato il momento di eleggere il tormentone più ascoltato di stagione. È proprio quanto fatto ieri sera all'RTL 102,5 Power Hits Estate 2023, concerto che si è tenuto all'Arena di Verona e che ha visto tornare sul palco tutti gli artisti che hanno spopolato negli ultimi mesi. Ad aggiudicarsi il premio più ambito sono stati i The Kolors con la loro Italodisko ma a fargli concorrenza non poteva che essere Annalisa, che ha ricevuto l'ambita statuetta con Mon Amour, il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali di stagione. Ecco cosa ha indossato per il gran ritorno sul palco dopo le vacanze.

Annalisa in versione pantera sul palco

Annalisa è una delle indiscusse regine dell'estate 2023: dopo aver conquistato le classifiche nazionali nei mesi scorsi con Bellissima, è tornata con ben due singoli tutti da ballare, Mon Amour e Disco Paradise (realizzata con Fedez e J-Ax). Ora sta raccogliendo i frutti del suo duro lavoro e non potrebbe essere più felice. L'avevamo lasciata sui social in versione autunnale, oggi la ritroviamo sul palco dell'RTL 102,5 Power Hits Estate 2023 per la sua prima esibizione post-vacanziera. Ancora una volta ha scelto un outfit total black in pieno stile pantera (come la collega Elodie) ma, a differenza dei precedenti live estivi, ha rinunciato alla giacca oversize.

Annalisa in Roberto Cavalli

Chi ha firmato la catsuit di Annalisa

Per il live all'Arena di Verona Annalisa si è affidata alla Maison Roberto Cavalli, sfoggiando una catsuit nera della collezione P/E 2023 by Fausto Puglisi, un modello in maglia stretch con le maniche lunghe, i pantaloni aderentissimi e dei sensuali cut-out su tutto il bustier (prezzo 1.998 euro). Così facendo, ha scoperto sia il busto che la schiena, rivelando con eleganza la sua innata femminilità.

La catsuit della collezione P/E 2023 di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Non sono mancati i tacchi a spillo (che hanno rischiato di farla scivolare sul palcoscenico bagnato), ma la vera novità sono stati i capelli. La cantante ha aggiunto delle maxi extension alla chioma, vantando così delle lunghezze XXL in pieno stile dea. Ora per lei è arrivato il momento di dedicarsi ai nuovi progetti che ha in cantiere: riuscirà a sorprendere ancora una volta i fan con la sua musica?