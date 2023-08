Annalisa torna sui social dopo le vacanze: anticipa l’autunno col maglioncino traforato Annalisa è tornata sui social dopo la pausa estiva e lo ha fatto in un’adorabile versione autunnale: con poco trucco e con un maglioncino di filo traforato.

A cura di Valeria Paglionico

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2023: con le sue hit, da Mon Amour a Bellissima, fino ad arrivare a Disco Paradise, ha fatto ballare davvero tutti, rimanendo in cima alle classifiche per intere settimane. Al di là dei successi professionali, inoltre, ha anche coronato il suo sogno d'amore con Francesco Muglia, l'imprenditore che ha sposato a inizio luglio in minidress di pizzo. Ora per lei le vacanze sono finite ed è arrivato il momento di rimettersi al lavoro proprio come tutti i "comuni mortali". Come lo ha annunciato? Con alcune Stories in versione autunnale: ecco come si è mostrata la cantante.

Annalisa in versione autunnale

Nelle ultime settimane Annalisa si è servita dei social solo per sponsorizzare il suo tour autunnale ma di recente le cose sono cambiate: accanto all'emoticon di una manina che saluta l'estate che volge al termine si è immortalata in primo piano in versione autunnale. Niente top o canotte, ha preferito un maglioncino di filo total black, un modello a righe tono su tono ma leggermente traforate. Trucco appena accennato con un semplice velo di rimmel, coda di cavallo alta e ondulata ed espressione seria stampata sul viso: la cantante è pronta per rimettersi al lavoro, certa del fatto che i fan continueranno a essere al suo fianco per sostenerla in ogni esperienza.

Annalisa col maglione traforato

I momenti più belli dell'estate di Annalisa

Annalisa non si è limitata a mostrarsi in primissimo piano tra le Stories, ha anche condiviso un album con le foto più belle della sua estate speciale. Tra i singoli ai primi posti delle classifiche nazionali, il matrimonio con Francesco Muglia e i preparativi per il tour, di sicuro non dimenticherà mai gli ultimi mesi ricchi di emozioni. Al motto di "Piccolo momento celebrativo di questa incredibile estate passata insieme", ha creato una carrellata dei momenti più belli, dagli scatti rubati dal backstage di un servizio fotografico da copertina all'incontro con Vasco Rossi, fino ad arrivare alle esibizioni con J-Ax e Fedez. Ha poi preannunciato ai fan che sta per tornare, quali sono i suoi progetti in cantiere e quand'è che la rivedremo su un palco?