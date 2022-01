Anna Tatangelo dice addio a tacchi e tubini: il nuovo total look di pelle è over e con le sneakers Anna Tatangelo ha passato qualche ora a Napoli, la terra natale del fidanzato Livio Cori, e ne ha approfittato per lasciarsi immortalare sullo sfondo del Vesuvio. Ha così mostrato un inedito total look di pelle, dando prova di aver rivoluzionato il suo stile.

A cura di Valeria Paglionico

Anna Tatangelo è alle prese con un periodo particolarmente felice e soddisfacente della sua vita sia dal punto di vista professionale che sentimentale: al di là dei successi lavorativi e televisivi, ha ritrovato l'amore al fianco di Livio Cori dopo la rottura con Gigi D'Alessio. È proprio con il neo-fidanzato e con il figlio Andrea che ha voluto passare il giorno del suo compleanno, in occasione del quale ha ricevuto una serie di regali dolci e divertenti. Nelle ultime ore è volata a Napoli, la terra natale del compagno rapper, e, sullo sfondo del Vesuvio innevato, si è lasciata immortalare con un look davvero inedito.

Anna Tatangelo segue il trend dei look di pelle

Uno dei trend più gettonati dell'inverno 2022? Quello dei total look di pelle. Sarà perché la pandemia ha fatto venire un po' a tutti la voglia di osare o perché semplicemente si ha il desiderio di aggiungere un tocco rock alle proprie giornate, ma la cosa certa è che abbinare più capi di pelle è diventato un vero e proprio must. Anna Tatangelo lo sa bene e a dimostrarlo è il suo ultimo outfit. La cantante ha abbinato un paio di pantaloni over a vita alta a una giacca larga (entrambi in pelle nera), completando il tutto con un crop top di cotone bianco che ha lasciato l'ombelico in mostra. Niente tacchi a spillo, la Tatangelo ha optato per delle sneakers bianche, così da rendere il look ancora più comodo e casual.

Anna Tatangelo con il total look di pelle

Il nuovo stile di Anna Tatangelo

Siamo sempre stati abituati a vedere Anna Tatangelo sofisticata e glamour sui palcoscenici italiani ma ad oggi sembra aver rivoluzionato il suo stile. Se fino a qualche tempo fa sfoggiava solo lunghi e sinuosi abiti da sera, tubini strizzanti e top dalla scollatura maxi, ora lascia sempre più spazio alla comodità. Niente più tacchi a spillo e capi fascianti ma via libera a pantaloni over, pull ampi, t-shirt da uomo e sneakers. Si sarà lasciata "influenzare" dal compagno rapper o semplicemente la pandemia la costringe a passare più tempo in casa? L'unica cosa certa è che la cantante è sempre meravigliosa in qualsiasi versione.