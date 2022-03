Anna Safroncik a Le Iene con i colori dell’Ucraina: le scarpe gialle e blu sono un omaggio al suo paese Anna Safroncik è stata tra gli ospiti speciali della puntata de Le Iene Show andata in onda ieri sera. Sul palco ha parlato dell’Ucraina, la sua terra natale dilaniata dalla guerra contro la Russia, nascondendo anche un messaggio di forza e di speranza nel suo look.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che quest'anno viene condotto da Belén Rodriguez in coppia con Teo Mammucari. La protagonista indiscussa della trasmissione non può che essere l'argentina che, tra look stringati e abiti in arancio brillante, sta mettendo in mostra il suo lato più ironico. Durante la diretta di ieri, però, sono stati diversi gli ospiti speciali che sono intervenuti sul palco, da Michele Bravi a Enrico Brignano. Tra le più attese c'era anche Anna Safroncik, che non ha esitato a parlare della disastrosa guerra tra Russia e Ucraina, rendendo omaggio alla sua terra con le scarpe gialle e blu.

Anna Safroncik col completo total black

Anna Safroncik è sempre andata fiera delle sue origini ucraine e in questo momento difficile per il paese non può che fare il possibile per mostrare tutto il suo sostegno. Nelle ultime ore ha partecipato a Le Iene Show e ha parlato del terribile conflitto contro la Russia che sta sconvolgendo il mondo intero. Niente fronzoli e lustrini, sul palco è apparsa elegantissima in total black con un completo mannish firmato Elisabetta Franchi. Pantaloni a sigaretta, giacca corta, avvitata e doppiopetto, maxi collana Chopard: l'attrice non poteva che puntare sull'essenzialità chic per un appuntamento tanto importante.

Anna Safronk in Elisabetta Franchi

Le scarpe di Anna Safroncik sono un simbolo di speranza

Nel look di Anna Safroncik a Le Iene non è mancato il dettaglio che ha reso omaggio all'Ucraina. L'attrice ha infatti sfoggiato due scarpe identiche ma di tinte diverse, una gialla, l'altra blu, ovvero i colori della bandiera del suo paese. Per la precisione si tratta delle pumps Eva 100, ovvero i décolleté di camoscio col tacco a spillo firmati Le Silla, che hanno aggiunto non solo un tocco glamour ma anche un messaggio simbolico e toccante al total outfit. Anna ha così mostrato totale sostegno alla terra in cui è nata, nella speranza che presto il suo popolo possa celebrare la fine di questa terribile e sanguinosa guerra contro la Russia.