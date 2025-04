video suggerito

Angelina Mango ha un nuovo tatuaggio: il significato della sirena sul collo Sembra proprio che Angelina Mango, da appassionata di tattoo, ne abbia aggiunto un altro alla sua collezione: è una sirena, che a detta sua esistono davvero. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

177 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango ha festeggiato il compleanno facendosi un regalo: ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione. La cantante ama molto i disegni sulla pelle e ne possiede diversi: tutti raccontano qualcosa della sua storia, compreso questo. Lo ha mostrato sui social in occasione del suo 24esimo compleanno: nel post su Instagram, un carosello di diverse foto, ha ringraziato i fan per l'affetto. Il supporto non è mai mancato anche in questo periodo difficile, in cui si è presa una pausa dalla musica rimanendo lontana dalle scene.

Il nuovo tatuaggio di Angelina Mango

"Pensavo di farne 25 ma ne faccio 24. Grazie per l’amore che mi state mandando. Ora è tutto da colorare" ha scritto la cantante su Instagram, condividendo con fan e follower alcuni scatti della giornata di festa. Ci sono selfie e foto con gli amici, c'è la quotidianità di una ragazza normale che ha deciso di viversi in pieno i propri affetti e tutelare la propria salute, mentale e fisica. Quando ha capito che era il momento di fermarsi, nel pieno del successo post sanremese, lo ha fatto: si è presa una pausa lavorativa scomparendo per un po' dalle scene musicali ed eclissandosi dai social.

Da poco è tornata più attiva online e infatti chi la segue da molto spera che sia imminente anche il ritorno sul palco, da cui è assente da diversi mesi. Nelle foto del compleanno spicca anche quella di un enigmatico tatuaggio. Non è dato sapere se sia un tattoo permanente o solo temporaneo, ma sembrerebbe essere proprio della festeggiata, una new entry nella sua collezione di tattoo. È una sirena sul collo, dove si intravedono anche le collanine di perline da cui non si separa mai. È una figura a lei molto cara. "Le sirene esistono davvero" aveva detto tempo fa in un'intervista a Radio Deejay, concetto espresso più volte anche altrove come testimoniano i vari video su TikTok.

I tatuaggi di Angelina Mango

La cantante possiede diversi tatuaggi ben visibili sul corpo. Tutti hanno un legame con la sua storia personale, con le persone a lei care, con momenti particolari vissuti. Il glicine sul braccio destro è un omaggio al papà, il cantautore Mango prematuramente scomparso nel 2014. Invece il topolino lo ha realizzato insieme alla madre Laura Valente. Ci sono poi: piccola rosa sulle dita, un maialino, una scritta sul polso sinistro, un orsetto.