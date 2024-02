Il significato dei tatuaggi di Angelina Mango Angelina Mango, idolo dei giovanissimi e regina delle classifiche, parteciperà al Festival di Sanremo 2024: la cantante ha diversi tatuaggi, alcuni dal significato molto particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Angelina Mango è l'astro nascente del pop italiano. Classe 2001, figlia d'arte del cantautore Mango e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, la 22enne arriva al Festival di Sanremo 2024 con La Noia. L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è già diventata un'icona della Generazione Z e, in più di un'occasione, ha raccontato il significato dei suoi tatuaggi sulle braccia e sulle mani. In particolare, uno degli ultimi disegni ha a che fare con l'importante ascesa professionale che la vede protagonista.

L'ultimo tatuaggio di Angelina: il fiore sul braccio

In ordine di tempo, l‘ultimo tatuaggio fatto da Angelina Mango risale al luglio 2023, quando la cantante ha deciso di omaggiare il padre Pino Mango, scomparso nel 2014. La 22enne ha scelto di tatuarsi una pianta di glicine sul braccio destro, albero che rimanda alla canzone del papà Nella mia città che contiene questa strofa: "Nella mia città c'è una casa bianca con un glicine in fiore che sale, sale, sale su sulla mia città". Un simbolo, dunque, che lega padre e figlia.

Il glicine tatuato sul braccio di Angelina Mango

Il maialino e il triangolo tatuati sulle mani

Il glicine, però, non è l'unico tatuaggio di Angelina Mango. La cantante ha diversi altri tatuaggi, soprattutto sulle mani. In una recente intervista, ha raccontato il significato dei tatuaggi a forma di triangolo che decorano la mano destra. La forma geometrica rappresenterebbe la sua famiglia: il disegno poi prosegue fino alle dita dove Angelina Mango ha scelto di tatuarsi dei "+", a simboleggiare l'energia positiva. Sulla mano c'è anche un maialino che per Mango simboleggia il riposo che non deve causare sensi di colpa, ma dev'essere accettato. Infine, c'è un piccolo topolino realizzato insieme alla madre Laura Valente e una piccola rosa sulle dita che la cantante ha dichiarato essere un fiore del giardino della sua casa in Basilicata.

Tatuaggio Angelina Mango

La scritta tatuata vicino al polso

Un altro tatuaggio che i fan di Angelina Mango hanno notato è la scritta tatuata sul polso sinistro: non è noto che cosa ci sia scritto, ma alcuni hanno ipotizzato che si tratti di una frase motivazionale relativa alla carriera musicale intrapresa.

La scritta tatuata sul braccio sinistro di Angelina Mango

Il tatuaggio a forma di orsetto

Angelina Mango ha anche un altro tatuaggio sul braccio destro. Il disegno in questione deve avere un significato particolare visto che l'orsetto disegnato è stato proiettato anche sullo schermo del suo tour nei club: alle spalle della cantante, infatti, campeggiava una grande caramella gommosa a forma di orsetto in versione gaming. Chissà che il tatuaggio non si anche un ipotetico riferimento al suo gatto, che l'artista ha "presentato" sui social la estate.

L'orsetto di Angelina Mango