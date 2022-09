Amelia Windsor alle sfilate dopo i funerali della regina: abbandona gli abiti da lutto e veste rosa Amelia Windsor è tra le grandi protagoniste della Milano Fashion Week, ieri sera ha seguito la sfilata di Versace direttamente dalla prima fila. Dopo aver partecipato ai funerali della regina lo scorso lunedì, è tornata alla vita mondana e lo ha fatto con un look rosa floreale.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in scena una delle sfilate più attese della Milano Fashion Week, quella di Versace, che con le sue spose dark dallo stile anni 2000 ha lanciato la nuova collezione per la Primavera/Estate 2023. Gli ospiti famosi nel front-row non potevano mancare e, al di là di Chiara Ferragni con le sue scarpe altissime, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata anche Amelia Windsor. L'avevamo lasciata in total black ai funerali di Stato della regina Elisabetta II e oggi la ritroviamo in rosa con un adorabile look floreale: come mai ha potuto abbandonare gli abiti da lutto dopo la morte della sovrana?

Perché Amelia Windsor non indossa più gli abiti neri da lutto

La Royal Family è molto rigorosa quando si parla di protocollo e di dress code e non sorprende che nessuno dei Windsor abbia osato ribellarsi alla regola del total black dopo la morte della regina Elisabetta II. A differenza di Kate Middleton e della principessa Anna, apparse in pubblico ancora in nero per i primi impegni pubblici successivi ai funerali di Stato, Amelia Windsor ha abbandonato gli abiti da lutto per partecipare alle sfilate milanesi. Come mai ha potuto farlo? La linea di successione non c'entra nulla, semplicemente il lungo periodo di lutto nazionale è terminato, dunque tutti i Royal avrebbero la possibilità di lasciare nell'armadio gli abiti scuri.

Lady Amelia Windsor alla sfilata di Versace

Il look di Amelia Windsor da Versace

Per la sfilata P/E 2023 di Versace Amelia Windsor ha puntato su un look all'insegna del rosa e dei fiori. Ha infatti indossato un abito di seta decorato all-over con una fantasia floreale sui toni del fucsia, del bianco e del rosa confetto, un modello con la gonna dal taglio asimmetrico, l'abbottonatura dietro al collo e il logo della Maison stampato lungo tutta la sihouette. Per completare il tutto ha scelto un paio di calze logate e coprenti total pink e dei décolleté coordinati con maxi tacco e zeppa. Ad aggiungere un tocco colorato al di fuori del rosa è stata la minibag, un cofanetto giallo fluo borchiato (sempre di Versace). Capelli "bicolor" più scuri dietro la nuca, fermaglio griffato tra i capelli e trucco appena accennato: Amelia si è riconfermata la più glamour della famiglia Windsor.