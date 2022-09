La principessa Anna in nero per il ritorno in pubblico: dopo i funerali indossa pantaloni e foulard al collo La principessa Anna è tornata agli impegni istituzionali dopo la morte della regina Elisabetta II. Nelle ultime ore ha incontrato i membri della Royal Navy per ringraziarli della loro presenza ai funerali di Stato e per l’occasione non ha rinunciato ai pantaloni, stravolgendo le regole di dress code reale.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family sta lentamente tornando alla "normalità" dopo la scomparsa della regina Elisabetta II. Sebbene il periodo di lutto continui anche dopo i funerali di Stato, i Windsor stanno lentamente ricominciando ad apparire in pubblico per i loro impegni ufficiali. Al di là del re Carlo, che ha già debuttato in questa nuova veste durante i numerosi viaggi in Gran Bretagna dei giorni scorsi, nelle ultime ore anche il principe William e Kate Middleton hanno ripreso le loro attività istituzionali. A essere tornata alla vita pubblica è stata anche la principessa Anna, la figlia della defunta sovrana, che per l'occasione non ha rinunciato ai pantaloni.

Il primo impegno istituzionale della principessa Anna dopo i funerali

La principessa Anna è stata tra le grandi protagoniste dei funerali della regina Elisabetta II: ha accompagnato il feretro della madre lungo ogni singola processione che si è tenuta da Balmoral a Windsor, apparendo sempre in prima linea al fianco dei fratelli Carlo, Andrea ed Edoardo. Durante le cerimonie solenni ha attirato tutti i riflettori su di sé con il look (dopo la morte della sovrana non è mai apparsa in pubblico senza divisa militare), ma la cosa particolare è che non ha rinunciato ai pantaloni neppure per il ritorno alla "vita normale". Nelle ultime ore ha fatto visita alla base navale di Portsmouth, dove ha incontrato e ringraziato personalmente i membri della Royal Navy per la loro partecipazione ai funerali di Stato della monarca, e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo outfit.

La principessa Anna incontra i membri della Royal Navy dopo i funerali

Royal Family, le regole di dress code cambieranno?

C'è aria di novità nella Royal Family e non solo perché Carlo ha preso il posto di Elisabetta II: a giudicare dal look sfoggiato in pubblico dalla principessa Anna, anche le regole in fatto di dress code stanno cominciando a cambiare. Niente abiti principeschi, tiare di diamanti e mantelli, la figlia della sovrana ha preferito un completo con pantaloni e cappotto classico coordinato, naturalmente tutto in nero in segno di lutto. Per completare l'outfit ha optato per un paio di stivaletti col tacco basso e per una camicia bianca portata con un foulard intorno al collo. Quest'ultimo sarà un omaggio alla defunta madre, che per tutta la sua vita ha sempre avuto la passione per i foulard di seta?

