Ambra Angiolini a XFactor brilla con un abito corsetto total black Ambra Angiolini splende con un look luminoso nella finale di XFactor: ecco cos’ha indossato la giudice nell’ultima puntata del live show di Sky.

A cura di Arianna Colzi

Ambra Angiolini ha illuminato la finale di XFactor. L'attrice è stata protagonista dell'ultima puntata del talent show di Sky, accompagnata da Fedez e Dargen D'Amico anche loro in veste di giudici. Come ci ha abituati nel corso di questa edizione, Angiolini sa unire diversi stili con risultati davvero super cool.

Il look di Ambra Angiolini per la finale di XFACTOR

Per l'ultima puntata di XFactor, Ambra Angiolini sceglie un vestito bustier da vera diva. L'abito con corsetto total black, firmato Saint Laurent, unisce due stili diversi: se la parte sopra del vestito è più romantica e sensuale, la parte inferiore, costituita da una gonna plissettata midi luminosa, riflette il mood da festa del look. Il top e la gonna sono uniti nel modello Black Georgette & Lurex Velour Corset da una fascia, anche questa in lurex, che ricorda le atmosfere anni '70 e '80.

Ambra Angiolini in Saint Laurent

L'abito, presentato nella collezione Primavera/Estate 2020, è una creazione del designer di Saint Laurent, Anthony Vaccarello. Il vestito indossato da Angiolini mixa l'anima bohémienne degli anni '70 con la tradizionale eleganza della Maison francese.

L'abito Saint Laurent

Nell'outfit curato dalla stylist Susanna Ausoni, Ambra Angiolini indossa, come nel look mostrato in passerella, un paio di stivali al ginocchio neri con tacco che, in questo inverno 2023/2024, si abbinano alla gonna midi.

Un dettaglio dell'abito Saint Laurent indossato da Ambra Angiolini