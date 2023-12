Francesca Michielin, l’abito per la finale di XFactor è una cascata di cristalli Con la finalissima del 7 dicembre, anche quest’edizione di XFactor si è conclusa. Anche per l’ultima puntata, Francesca Michielin splendeva con un abito luminosissimo.

I live di XFactor si sono ufficialmente conclusi con la vittoria di Sarafine. Dopo un'edizione all'insegna del glamour, anche per la finale, la conduttrice Francesca Michielin non ha voluto rinunciare a un tocco di stile. Una serata davvero importante per la cantante, tra un duetto con Gianni Morandi e la presentazione del nuovo singolo, Solite Chiacchiere.

L'abito di Francesca Michielin per la finale di XFactor

L'ultimo look di questa edizione di XFactor è stato da sogno. Francesca Michielin brillava come una vera stella in un abito nero impreziosito da una cascata di cristalli che scendevano dal busto. Un look luminoso ma grintoso, proprio come l'anima di Michielin, reso ancora più radioso da un paio di orecchini firmati Crivelli. Come mostrato nelle storie della stylist Susanna Ausoni, il vestito gioiello era custom made Miu Miu, un brand che Michielin ama indossare e che l'ha accompagnata in tantissime occasioni. La stessa Ausoni ha raccontato a Fanpage.it come il percorso stilistico di Michielin sia basato sulla luce: un mood ripreso in pieno dall'abito di cristalli.

L'outfit total black di Francesca Michielin a XFactor

La cantante e conduttrice, nel corso della finale di XFactor, ha scelto anche un altro look per la sua esibizione, durante la quale ha presentato Solite Chiacchiere il suo nuovo singolo. Anche questo secondo outfit era sulla scia di luce che Michielin sta cercando di inseguire a livello stilistico. Un mini abito total black a frange senza maniche, impreziosito da dettagli luminosi, anche questi sempre della stessa nuances.

A questo ultimo abito, Michielin ha scelto di abbinare un paio di décolleté nere lucide dai tacchi vertiginosi. Un'edizione, questa, che ricorderemo anche per i look super glamour della cantante.