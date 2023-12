Francesca Michielin si veste di vernice a X-Factor 2023: la semifinale con gli chignon di treccine Ieri sera è andata in onda la semifinale di X-Factor e Francesca Michielin ha ancora una volta sorpreso i fan col suo look. Si è vestita di vernice abbinando abito giacca a un’acconciatura intrecciata in stile anni ’90.

X-Factor 2023, il talent show di Sky che quest'anno è stato al centro delle polemiche a causa della fine della collaborazione con Morgan, è arrivato quasi al termine. Il prossimo giovedì andrà in onda la finale e sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di scoprire il nome del vincitore dopo l'eliminazione in semifinale di Angelica, Settembre e gli Astromare. Ieri si è tenuta la penultima puntata e, al di là degli artisti in gara, della frecciatina decisamente poco velata rivolta da Fedez all'ex collega e della super ospite Emma Marrone, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la conduttrice Francesca Michielin: ecco tutti i dettagli del look di vernice scelto per la diretta.

Il look in vinile di Francesca Michielin

Francesca Michielin è una delle grandi protagoniste di X-Factor, talent in cui a partire dallo scorso anno sta ricoprendo i panni di conduttrice. Certo, è finita al centro delle polemiche per la gaffe su Ivan Graziani, ma per il resto non ha mai sbagliato un colpo, neppure quando si parla di look. Se nelle scorse settimane aveva brillato tra completi anni '90 tempestati di cristalli e crop top a effetto sparkling, ora si è presa una temporanea pausa dagli scintillii. Per la semifinale del programma ha scelto il total black ma in versione vinile, aggiungendo così un tocco rock e audace alla sua immagine. Ha indossato un abito giacca di vernice, un modello con la gonna a ruota, le maniche lunghe, l'abbottonatura laterale e una cintura che cade lungo la silhouette.

Francesca Michielin con l'abito giacca di vernice

Francesca Michielin ricorda gli anni '90 con l'acconciatura

Per completare il tutto Francesca ha scelto un paio di sandali col tacco largo a effetto furry e un'acconciatura ispirata ai suoi tanto amati anni '90. Per lei niente pieghe sciolte, ha preferito legare i capelli in due micro chignon in stile Sailor Moon ma realizzati con delle treccine. Ha poi lasciato due ciuffi frontali liberi, così da farli cadere sui lati del viso come imponeva il trend di una trentina di anni fa. Non è mancato il make-up curatissimo con eye-liner nero, rimmel e una linea di matita a effetto shiny nella parte inferiore dell'occhio. Al termine della diretta la cantante ha poi dato appuntamento agli spettatori alla prossima settimana: cosa indosserà per l'attesissima finale?

Francesca Michielin a X-Factor