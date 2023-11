Francesca Michielin a X Factor: brilla col completo argento e il tubino rosa tempestati di strass Doppio look tempestato di strass per Francesca Michielin: la conduttrice ha brillato sul palco di X Factor nella puntata di giovedì 23 novembre.

La puntata di X Factor del 23 novembre era attesissima, dopo l'addio di Morgan al programma. Il giudice è stato allontanato definitivamente per i suoi "comportamenti incompatibili e inappropriati", queste le parole usate da Sky Italia e Fremantle Italia per motivare la decisione. Tutti quindi erano curiosi di sapere chi avrebbe preso il suo posto. Ebbene, sarà Ambra a guidare gli Astromare, non ci sarà alcun nuovo ingresso nella squadra, assieme a Fedez e Dargen D'Amico. Quest'anno, come il precedente, al timone del talent c'è Francesca Michielin, che per le vesti di conduttrice sta puntando tutto sull'effetto sparkling.

I look di Francesca Michielin a X Factor

Se in passato eravamo abituati a vedere Francesca Michielin in abitini bon ton di grande semplicità, adesso la cantante vanta uno stile ben più glamour. La sua carriera è iniziata proprio sul palco di X Factor, quando ha vinto la quinta edizione nel 2011. E su quel palco è tornata nelle vesti di conduttrice, con outfit rinnovati. Dietro i suoi look ora c'è la stylist Susanna Ausoni. Quella della 28enne è un'immagine nuova, rinnovata, trendy e giovanile.

Gioca di più con l'abbigliamento e non accetta critiche sterili. Non vuole essere screditata se mostra il suo corpo, cosa che accade spesso alle artiste, messe in discussione per il loro talento se si fanno vedere in una veste un po' più sexy. L'effetto sparkling sta facendo da filo conduttore in tutte le nuove puntate di X Factor. Dopo il debutto all'insegna delle paillettes è stata la volta, la scorsa settimana, di un completo in stile anni Duemila, con body chain e vita bassissima.

Francesca Michielin in Marco Rambaldi

Dal due pezzi argento all'abito rosa

Nella puntata di giovedì 23 novembre, Francesca Michielin ha indossato due look uno più scintillante dell'altro. Ha aperto lo show con un total look firmato Marco Rambaldi, della collezione SS24. Il due pezzi è composto da crop top con scollatura a cuore e cuoricini metallici applicati sulle bretelle abbinato a gonna midi con maxi spacco coordinata.

Ha completato il look con calzature Pollini. Nella seconda parte della serata la reginetta dello show ha optato per un abito intero rosa, interamente rivestito di strass anche questo, con scollatura rettangolare sulla schiena e a forma di cuore sul décolleté.

