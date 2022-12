La frecciatina di Francesca Michielin in top e leggings: “Sono una cantante seria anche mezza nuda” “Posso pubblicare una foto mezza nuda ed essere (comunque) una cantante seria? Spoiler: sì”: è la frecciatina di Francesca Michielin.

A cura di Giusy Dente

Con l'ironia che la contraddistingue, Francesca Michielin ha voluto in qualche modo dire la sua, circa le polemiche che si sono accese nei giorni scorsi intorno ad alcune colleghe. Il suo selfie allo specchio è un modo per rivendicare il diritto a mostrarsi come meglio crede, senza dover assecondare lo sguardo altrui, senza censurarsi per compiacere il pubblico a tutti i costi: perché non è una scollatura a definirla come professionista.

Ti spogli? Non sei una cantante

Elodie da sempre vanta uno stile audace e provocante: è una donna che ha piena consapevolezza di sé, del proprio corpo e della propria femminilità e che ama giocarci in modo anche sfacciato, ma sempre autentico. Questo le è valso pesanti critiche, un vero e proprio sessismo misto a body shaming. La cantante è stata paragonata a una cubista per le sue movenze, è stata definita "smandrappa", è stato puntato il dito contro i suoi videoclip sexy e il suo abbigliamento succinto.

Dal canto suo, si è detta "una smandrappa orgogliosa". Ha sempre messo al primo posto la propria libertà e l'autodeterminazione. Ha sempre rivendicato il diritto a mostrare il proprio corpo come meglio crede, senza che questo debba metterla al centro di insulti gratuiti e soprattutto, senza che questo la minimizzi come artista.

I commenti al veleno si sono ripresentati sotto alle sue nuove foto, ma non è la sola nel mirino degli haters. Commenti simili vengono rivolti ad Arisa, "colpevole" di aver scelto di dare di sé un'immagine nuova, ma più corrispondente al suo sentire attuale, più in linea con il suo modo di essere. Le sensuali foto in lingerie sono state considerate poco adeguate, per un'artista.

E la stessa sorte è toccata alla carismatica Beatrice Quinta, una delle concorrenti di X Factor più amate di questa edizione. La cantante dopo il lancio del suo singolo "Se$$o" ha fatto parecchio scalpore per essersi denudata completamente nella metropolitana di Milano. Proprio il commento di Beatrice Quinta spicca sotto l'ultimo post di Francesca Michielin, che ha lanciato una frecciatina ai leoni da tastiera.

La provocazione di Francesca Michielin

"Oggi ho ricominciato ad allenarmi per il tour, ma lo scopo di questo post è un altro, ovvero porre l’amletica domanda: posso pubblicare una foto mezza nuda ed essere (comunque) una cantante seria? Spoiler: sì": è il post di Francesca Michielin. La cantante ha condiviso una foto in tenuta sportiva, con top corto e leggings e ha ironicamente posto l'accento sulle critiche che ricevono le cantanti quando scelgono di condividere immagini del proprio corpo.

Le foto audaci vengono interpretate come sinonimo di scarsa serietà, di poca professionalità: diventano il pretesto per screditare l'artista, per metterne in dubbio il talento. Lei invece ha ribadito che in tuta o abito da sera, con una minigonna o degli shorts, in scarpe da ginnastica o tacchi alti, un'artista resta tale e va preso in considerazione per la sua voce e il suo talento, per l'impegno che mette nel suo lavoro. Qualcuno non ha ritenuto che nella foto fosse abbastanza svestita da giustificare quelle parole. "Neanche il grado di nudità vi va bene" ha risposto, citando indirettamente una delle sue canzoni.