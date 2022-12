Beatrice Quinta, tra gioco e sensualità: lo stile della cantante di X-Factor (che piace e si piace) Beatrice Quinta è una delle rivelazioni di X-Factor 2022. Ha conquistato tutti con musica energica e look audaci: è sensuale, ma comunicando anche ironica e semplicità.

A cura di Giusy Dente

Instagram @beatricequinta

La semifinale di X-Factor 2022 ha deciso che a contendersi la vittoria saranno Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi, Tropea. La siciliana classe 1999 ha portato avanti un percorso di grande crescita: sul palco del talent show è maturata davanti agli occhi del pubblico e dei giudici, che hanno potuto apprezzarne l'evoluzione musicale e di stile. Con carisma ed ironia, ma anche un personale tocco di sensualità, ha conquistato tutti e ad oggi è una delle favorite. Prima Sanremo Giovani, poi un contratto con la Warner Music e alcuni singoli, infine Dargen D'Amico che l'ha voluta nella sua squadra. A X-Factor dalle Audition ai Live è riuscita a imporsi, sia con la musica che coi look.

Lo stile di Beatrice Quinta

Beatrice Quinta si è rivelata, puntata dopo puntata, una vera pop star. La 23enne ha portato, soprattutto ai Live, una carica esplosiva e un'energia irresistibili. E ha saputo colpire nel segno attraverso scelte di stile audaci e sensuali, ma sempre interpretate con grande ironia e dimostrando voglia di sperimentare e mettersi in gioco. Di volta in volta ha stupito e ammaliato passando dal total black al fucsia Barbie, dal maxi spacco ai copricapezzoli-scultura, dal latex ai dettagli sparkling fino al total denim anni Duemila. Si è rivelata super sexy ma in modo naturale, quello che solo chi ci crede davvero può esibire.

Instagram @beatricequinta

I look della concorrente

Si piace e piace: Beatrice Quinta ha messo d'accordo davvero tutti, risultato che può ottenere solo chi è davvero sicuro di sé, chi non teme il giudizio e non ha paura di esporsi. Lei lo ha fatto dando la sua impronta personale e unica sia alla musica che all'abbigliamento, creando un mix esplosivo. Ha convinto con la sua potenza, l'energia: è un animale da palcoscenico quando si esibisce. Ma per portare nel suo mondo eclettico il pubblico ha scelto anche la strada dello stile, attraverso scelte d'impatto che hanno sempre centrato l'obiettivo.

Beatrice Quinta in Ermanno Scervino, Instagram @beatricequinta

C'è da aspettarsi davvero di tutto dalla finale, visti i precedenti! Nella semifinale la concorrente ha sfoggiato un tailleur tigrato di Ermanno Scervino, con blazer monopetto oversize. Lo ha abbinato a un reggiseno audace e sensuale: due stelle marine d'oro sui capezzoli. Ha ulteriormente impreziosito il tutto con un tocco glamour sulla testa: degli strass luminosi tra i capelli. "Ho resistito come le mie tette ieri e sono in finale" ha commentato sui social, dimostrando la sua ironia.

Beatrice Quinta in Anna Peretto, Instagram @beatricequinta

Decisamente audace anche il look rosso fuoco del terzo live, dove ha stregato il pubblico con un look firmato Anna Peretto: body con lunga gonna-strascico in tessuto imbottito (simil bomber) con tuta ricoperta di micro cristalli. Una vera leonessa con tanto ti maxi coda allungata con delle extension. Persino Morgan non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lei per la personalità che mette quando è in scena, per ciò che trasmette con tutta se stessa: "È una f**a" ha commentato nella semifinale.