Emma Marrone torna a X-Factor 2023: bomber griffato e orecchini di diamanti per la semifinale Emma Marrone è tornata a X-Factor ma nei panni di super ospite. Ieri sera ha infiammato la semifinale con un’esibizione sulle note delle sue hit più famose, in occasione della quale è rimasta fedele al suo stile casual e rock.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la semifinale di X-Factor 2023, il talent show di Sky che ha generato non poche polemiche dopo la fine della collaborazione con il giudice Morgan. Sebbene le dichiarazioni di quest'ultimo e le risposte dei suoi ex colleghi abbiano tenuto banco sulle prime pagine dei giornali nelle ultime settimane, i veri protagonisti del programma continuano a essere i cantanti in gara. Gli eliminati a un passo dalla finalissima? Gli Astromare, Angelica e Settembre. Nei penultimi Live, inoltre, non poteva mancare l'ospite speciale: si tratta di Emma Marrone, tornata sullo stesso palco che proprio qualche anno fa l'aveva vista negli inediti panni di giudice.

Quanto costa il bomber di Emma Marrone

Emma Marrone è stata il super ospite della semifinale di X-Factor ma la cosa particolare è che non si è limitata a mettere in scena una spettacolare esibizione, fin dall'inizio della diretta si è anche seduta accanto ai giudici a commentare le esibizioni degli artisti in gara. Sebbene non si sia voluta sbilanciare per evitare di alimentare qualsiasi altra polemica, è stato non poco suggestivo vederla di nuovo dietro l'iconico bancone del talent di Sky.

Emma Marrone in Louis Vuitton

Per l'occasione ha deciso di evitare i soliti abiti da sera e i costumi di scena dal mood sofisticato, ha preferito rimanere fedele al suo stile casual e rock. Il capo chiave del look è stato in assoluto il bomber di Louis Vuitton, il modello dal design sportivo in tela di seta leggermente imbottito, decorato all-over con motivo Monogram Cloud. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 3.900 euro.

Bomber Louis Vuitton

Emma Marronne brilla con i diamanti a X-Factor

Per completare il tutto Emma ha scelto un paio di shorts total black, abbinandoli a delle calze a rete in tinta e a degli stivali di pelle dall'animo rock senza tacco. Ha poi rinunciato alle pieghe sciolte, preferendo un raccolto tiratissimo che ha messo in risalto il make-up impeccabile, i lineamenti del viso e i gioielli preziosi. La cantante ha arricchito l'outfit con una serie di scintillanti orecchini firmati Eera, dai Mega Teine da 668 euro ai Candy in oro bianco e diamanti, il cui prezzo è di 2.234 euro. Insomma, Emma ha dato ancora una volta prova di amare le griffe e di saperle mixare alla perfezione con la sua passione per lo stile street. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look per l'inverno?