Ambra Angiolini cambia look: ora ha i capelli neri ed extra lisci Ambra Angiolini ha cambiato look "a sorpresa". Sui social si è mostrata in un'inedita versione dark con i capelli neri extra lisci: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini è più attiva che mai dal punto di vista professionale: dopo essere stata per la seconda volta tra le grandi protagoniste di X-Factor, il talent di Sky in cui ha ricoperto i panni di giudice, ora è alle prese con Oliva Denaro, spettacolo teatrale dedicato alla vera storia di Franca Viola. Nel frattempo l'ex marito Francesco Renga, padre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo, è pronto per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale parteciperà in coppia con Nek. Come si sta preparando per seguire le sue performance a distanza in tv? L'attrice continua a lavorare regolarmente ma si è concessa un piccolo "colpo di testa" come ha documentato nelle ultime ore sui social.

Il cambio look di Ambra Angiolini

L'ultima volta che abbiamo visto Ambra Angiolini su un palcoscenico televisivo è stato a X-Factor e in quell'occasione era apparsa super trendy con un sensuale abito corsetto. Che dire dei capelli? Li portava nel suo colore naturale, il castano scuro, puntando quasi sempre sull'effetto messy. Ora le cose sono cambiate e lo ha rivelato "a sorpresa" sui social. Niente foto tra le "grinfie" del parrucchiere o annunci ufficiali di tagli drastici come è ormai tradizione tra le star, l'attrice ha semplicemente postato alcuni scatti della sua quotidianità e molti fan hanno notato una incredibile rivoluzione nell'hair look. Ambra ha infatti rivelando una inedita chioma total black.

Ambra Angiolini con Jolanda Renga e il cagnolino Bugo

Ambra Angiolini con la chioma dark

Sarà perché si tratta di una nuance che si adegua alla perfezione all'inverno o perché semplicemente aveva voglia di cambiare, ma la cosa certa è che Ambra Angiolini ha sorpreso tutti con degli inediti capelli dark, portandoli sciolti ed extra lisci in stile Morticia. Non ha rinunciato alla frangia a tendina, ormai suo "marchio di fabbrica", ma ha evitato ogni tipo di scalatura tagliando le punte dritte. Il dettaglio che non è passato inosservato? La tintura nera è dello stesso colore del pelo del suo barboncino Bugo, con il quale si è fotografata abbracciata. Non ha avuto paura di mostrarsi senza neppure un filo di trucco, anche se ha mascherato il viso al naturale con degli occhiali da vista a goccia. Ambra non è forse splendida anche in questa versione dark?

