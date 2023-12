Chiara Ferragni, per la finale di XFactor sceglie un abito nero con maxi spacco laterale Per la finale di XFactor, Chiara Ferragni scegli un abito total black dal taglio davvero particolare: ecco cos’ha indossato per l’ultima puntata dei live.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è da poco tornata da un viaggio in India e, tra i suoi primi impegni, non poteva mancare la finale di XFactor, per supportare il marito Fedez. Per l'ultima puntata dei live del talent show, l'influencer ha scelto un look davvero glamour abbinato a un paio di stivali in palette invernale.

Chiara Ferragni

Il vestito di Chiara Ferragni alla finale di XFactor

Chiara Ferragni ha scelto un look apparentemente semplice per la finale di XFactor. Tuttavia, l'abito nero midi in maglia a coste firmato Philosophy by Lorenzo Serafini, aveva una silhouette davvero particolare. Lo spacco laterale rompeva la geometria di un vestito tradizionale e, in aggiunta, un dettaglio cut-out su un fianco rendeva l'intero outfit davvero glamour.

Chiara Ferragni in Philosophy

A completare il look, Chiara Ferragni ha abbinato un paio di stivali argento che davano luce all'intero look, in pieno mood invernale.

Chiara Ferragni in Philosophy

Lo spoiler sulla cabina armadio di Chiara Ferragni

I più attenti, inoltre, avranno notato che nella storia Instagram dove Ferragni mostra il look della finale di XFactor si intravede la meravigliosa cabina armadio della nuova casa di Milano. Dopo aver mostrato la collezione di borse Dior, Chiara Ferragni fa un nuovo spoiler sulla sua cabina armadio: da Hermès a Chanel, sullo sfondo della sua storia Instagram si intravede un paradiso di borse da sogno.