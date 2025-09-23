Alessia Marcuzzi è già regina dell’autunno: il suo look color caffè è tutto da imitare

L’autunno 2025 è cominciato e Alessia Marcuzzi ha proposto il look da imitare assolutamente per essere chic e glamour: ecco tutti i dettagli del suo completo color caffè.

L'autunno 2025 è ufficialmente cominciato e per i fashion addicted è arrivato il momento di informarsi sulle tendenze più gettonate di stagione, così da essere "sempre sul pezzo" in ogni occasione. Come risaputo, il colore dell'anno secondo Pantone è il Mocha Mousse ma, dopo l'estate che si è tinta di caramello, ora è arrivato il momento di "scurire i toni", puntando tutto sul caffè e sul cioccolato. A dimostrarlo è stata Alessia Marcuzzi, che proprio di recente sui social ha sfoggiato un look marrone tutto da imitare: ecco i dettagli.

I jeans caffè sono il must dell'autunno 2025

Il capo che non può proprio mancare nel vostro armadio invernale? I pantaloni marroni (color toasty caffè) come quelli indossati da Alessia Marcuzzi. Sono un modello palazzo a vita alta, la cui particolarità sta nel tessuto in cui sono realizzati: un denim declinato in versione brown. Comodi, versatili e super trendy, i pantaloni toasty caffè sono perfetti per ogni occasione, dagli appuntamenti mattutini in cui si vuole mixare comodità e glamour alle uscite serali, quando si vuole strafare in fatto di eleganza. Per "trasformarli" basta semplicemente abbinarli a degli accessori in diversi stili, dalle camicie bon-ton alle t-shirt crop, dai tacchi a spillo alle sneakers.

Il look caffè di Alessia Marcuzzi

Il look autunnale di Alessia Marcuzzi

Come ha completato il look con i jeans marroni Alessia Marcuzzi? Complice il fatto che ha posato per uno shooting fashion, si è lasciata immortalare tra le lenzuola con indosso una t-shirt oversize con le maniche corte e un paio di mules con i tacchi a spillo, entrambe in un tono tra il vinaccia e il caffè. Non è mancata la borsa in tinta, a dimostrazione del fatto che gli outfit monocromatici color caffè (o al massimo bicolor con qualche tocco di bordeaux) sono super chic anche quando nascondono qualche dettaglio casual. In quante prenderanno ispirazione da lei per affrontare l'autunno con stile?