Alessia Marcuzzi come una diva: posa a bordo piscina con il completo “finto” leopardato La conduttrice tv Alessia Marcuzzi ha deciso di cambiare radicalmente stile in vacanza: ricci al naturale e morbidi completi in seta sbottonati che rivelano l’intimo.

A cura di Beatrice Manca

Alessia Marcuzzi si sta godendo una vacanza a Formentera: in vacanza ha deciso di cambiare stile e di mostrandosi in versione "leonessa" con i ricci ribelli raccolti da cappello di paglia vacanziero. Se in spiaggia sceglie costumi interi nei toni della terra e semplici shorts di jeans, di sera invece preferisce puntare sull'eleganza di un completo in seta. Su Instagram ha pubblicato una foto a bordo piscina in versione "leopardata" ma.. c'è un trucco!

Alessia Marcuzzi con l'intimo a vista

Cosa c'è di più bello di un tramonto di fine estate? La conduttrice tv, 49 anni, si gode la serata a bordo piscina mentre le lanterne si accendono mescolandosi alle luci calde del tramonto. La foto condivisa su Instagram ha fatto impazzire i fan: Alessia Marcuzzi indossa un completo di seta con pantaloni e camicia sbottonata che rivela una bralette color caffé. L'intimo a vista è una delle tendenze che ha amato di più quest'estate: poche settimane fa ha posato con un look firmato Balenciaga e reggiseno di pizzo in primo piano. Per le vacanze, invece, ha scelto un completo che a prima vista sembra leopardato: si tratta in realtà di una stampa paisley su fondo bianco. Il completo è firmato Anais Formentera e la stessa Marcuzzi scherza sull'effetto animalier, commentando la foto con l'emoticon di un leopardo.

Alessia Marcuzzi con i capelli ricci naturali

Alessia Marcuzzi con i ricci naturali per l'estate

La conduttrice tv ha deciso di dare una svolta al look per l'estate partendo…dai capelli! Da alcune settimane infatti si mostra in versione selvaggia, con dei fitti ricci naturali definiti dalle onde e dalla salsedine. Negli ultimi scatti condivisi su Instagram è bellissima al naturale, selvaggia e senza trucco: in vacanza anche il beauty case ha bisogno di una vacanza!