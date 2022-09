Alessia Marcuzzi a seno nudo e con gli shorts di seta: è l’icona della moda “no bra” Anche Alessia Marcuzzi segue la tendenza del momento: su Instagram ha sfidato la censura posando solo con un paio di culottes satinate.

A cura di Beatrice Manca

Non c'è argomento, nel mondo della moda e delle tendenze, più scottante del seno. Coperto, scoperto, censurato, fonte continua di scandalo e simbolo di lotte politiche. Dalle Femen al movimento "free the nipples", negli ultimi anni il seno femminile è diventato strumento di emancipazione. E la moda lo sa: i naked dress sono i più cercati del momento e la tendenza è "no bra", cioé senza reggiseno. Alessia Marcuzzi non se lo è fatto ripetere due volte: su Instagram ha sfidato la censura posando solo con un paio di culottes satinate.

La foto senza reggiseno di Alessia Marcuzzi

L'ultima foto di Alessia Marcuzzi ha, prevedibilmente, raccolto moltissimi commenti in una manciata di ore. La conduttrice televisiva, amatissima per il suo stile sempre trendy, ha lasciato tutti a bocca aperta con uno scatto che la ritrae assorta nella lettura, in terrazza, senza maglietta né reggiseno. Indossa solo un paio di pantaloncini in seta color argento, con l'orlo di pizzo: un modello con ogni probabilità firmato Intimissimi (in vendita sul sito a 25,99 euro).

Gli shorts in seta di Intimissimi

Come ha fatto a evitare la censura? Grazie alla posa studiata per non concedere nulla di troppo: è seduta a un tavolino, puntellata sui gomiti, e copre il seno con un braccio piegato. Sulla pelle nuda si intravede il segno del costume e i capelli mossi le accarezzano la schiena: uno scatto che racchiude tutta la nostalgia dell'estate. In lontananza, infatti, si vede il mare, mentre sul tavolino è appoggiato un maxi cappello di paglia accanto al libro. "Interessante – scrive Alessia Marcuzzi nella caption commentando la lettura – Naturale, direi…". Nei commenti si legge qualche critica, ma la maggior parte dei follower applaudono la libertà di mostrarsi al naturale, sfidando pregiudizi e tabù.