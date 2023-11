Alessia Marcuzzi a Boomerissima in lingerie: il look bianco con bustier intimo e pantaloni Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Boomerissima e ancora una volta Alessia Marcuzzi ha sorpreso gli spettatori col suo look. Ha puntato sul bianco, tornando a indossare il bustier intimo sul palco.

Alessia Marcuzzi è tornata in tv con una nuova edizione di Boomerissima, il programma musicale del martedì sera di Rai 2 che ancora una volta vede sfidarsi boomer e millenials a colpi di tormentoni della loro epoca. Ieri sera è andata in onda la quarta puntata e, al di là degli ospiti speciali, da Fabrizio Biggio a Mariasole Pollio, fino ad arrivare a Costanza Caracciolo e Loredana Berté, la vera protagonista è stata la "padrona di casa". Dopo aver lasciato le gambe in vista con un mini abito giacca la scorsa settimana, questa volta ha osato indossando la lingerie sul palco: ecco tutti i dettagli del look total white scelto per la prima serata.

Alessia Marcuzzi in total whitecade sul palco

Balletti scatenati, grinta da vendere ed entusiasmo a mille: Alessia Marcuzzi è la vera regina di Boomerissima, dove ogni settimana riesce a lasciare senza parole i fan col suo talento. Ieri sera, però, qualcosa è andata "storta", visto che durante la conduzione è scivolata rovinosamente, cadendo sul pavimento di fronte le telecamere. Per fortuna non si è fatta nulla, si è rialzata subito e non ha esitato a scherzare sull'accaduto, tanto da aver trasformato il piccolo incidente in un meme. Cosa indossava nel momento "drammatico"? Un elegante e sensuale completo total white col quale ha dimostrato che il bianco è un colore che si adatta alla perfezione anche alle fredde serate invernali.

Alessia Marcuzzi con pantaloni Victoria Beckham

Il bustier intimo si indossa per uscire

Nella quarta puntata di Boomerissima Alessia Marcuzzi è tornata a indossare la lingerie "a vista" come impone il trend del momento. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni palazzo bianchi di Victoria Beckham a un bustier intimo fatto su misura, per la precisione un modello di pizzo crop e steccato dai sensuali dettagli trasparenti che ha messo in risalto il seno. Non è la prima volta che lo ha fatto, già nelle scorse settimane aveva sfoggiato una variante molto simile ma in nero, spopolando con la sua femminilità. Anche questa volta non sono mancati i tacchi alti e il rossetto rosso, due tratti distintivi del suo stile da palcoscenico. Alessia non ha forse dato l'ennesima prova di essere una delle indiscusse regine della tv italiana?