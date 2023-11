Il ritorno dell’abito giacca per l’autunno (come quello di Alessia Marcuzzi a Boomerissima) Il capo tornato in gran voga per l’autunno? L’abito-giacca corto che mixa eleganza e glamour come quello infossato da Alessia Marcuzzi a Boomerissima.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno è ormai entrato nel vivo e, complice il freddo e le piogge che sono arrivate, tutti sono alle prese con il momento più temuto e odiato dell'anno: quello del cambio di stagione. Quali sono i trend da seguire assolutamente per non lasciarsi cogliere impreparati e aggiungere un tocco fashion alle giornate uggiose? Alessia Marcuzzi ne ha rivelato uno proprio ieri a Boomerissima: in occasione della terza puntata del programma ha indossato un adorabile abito giacca, dando prova del fatto che il capo che mixa eleganza e glamour spopolerà anche nella stagione A/I 2023-24. Ecco il modello che ha sfoggiato e gli accessori a cui lo ha abbinato.

I look di Alessia Marcuzzi a Boomerissima

Alessia Marcuzzi è da sempre un'icona fashion e ne ha dato prova anche sul palco della seconda edizione di Boomerissima. Dopo il debutto tra tubini aderenti e bustier di pizzo, ieri sera è tornata su Rai 2 dopo diverse settimane di pausa e lo ha fatto con un look che si rivelerà perfetto per rendere l'autunno super glamour.

Alessia Marcuzzi con l'abito-giacca

Sul palco ha indossato un mini abito-giacca total black, per la precisione un classico modello monopetto e leggermente oversize che ha lasciato in vista le lunghe e snelle. Successivamente si è affidata al brand Il Costume, sfoggiando due meravigliosi abiti di scena: il primo è un body black&white con i pois, il secondo una lunga sirena pink che le ha permesso di interpretare Marilyn Monroe.

Alessia Marcuzzi in versione Marilyn Monroe

Come abbinare l'abito-giacca

Come si abbina l'abito-giacca per l'autunno? Per essere trendy basta prendere ispirazione da Alessia Marcuzzi a Boomerissima, sul cui palco ha messo in risalto le gambe con un paio di collant neri velati, un vero e proprio must da diverse stagioni. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo, per la precisione un paio di slingback in vernice nera che, sebbene lascino il tallone scoperto, si rivelano perfette anche per la stagione più fredda dell'anno. Insomma, ancora una volta l'abito-giacca si è rivelato un capo fashion, elegante ma allo stesso tempo versatile e sbarazzino: in quante si ispireranno alla conduttrice per le prossime serate glamour?