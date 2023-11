Il corpetto intimo non si nasconde più, va messo in mostra come Alessia Marcuzzi a Boomerissima Chi ha detto che la lingerie deve essere nascosta? Il trend del momento è quella di metterla in mostra come ha fatto Alessia Marcuzzi nella seconda puntata di Boomerissima.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è tornata in tv e, nonostante gli anni che passano, non ha perso l'innata grinta che da sempre la contraddistingue. A partire dallo scorso anno si è trasferita in Rai con un programma tutto suo intitolato Boomerissima e, visto il successo della prima edizione, lo show è stato riconfermato. Dopo il debutto di martedì 31 ottobre, ieri è andata in onda la seconda puntata e ancora una volta è stata un vero e proprio successo tra balletti e sfide all'ultimo tormentone. Al di là dei concorrenti boomer e millenials in gara, da Cristina D'Avena a Giulia De Lellis, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la conduttrice: ecco cosa ha indossato.

Il look dark di Alessia Marcuzzi

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Boomerissima, il game show di Rai 2 che vede sfidarsi boomer e millenials tra vecchi e nuovi tormentoni musicali. La protagonista indiscussa del programma è Alessia Marcuzzi, una fierissima boomer che settimana dopo settimana sul palco mette in mostra le sue doti da ballerina.

La seconda puntata di Boomerissima

Se per il debutto aveva scelto un tubino fasciante rosso fuoco, ora ha puntato sullo stile dark ma senza rinunciare alla sensualità. Seguita dalla fidata stylist Claudia Scutti, ha abbinato un paio di pantaloni a vita bassa dal taglio classico di Sportmax a un bustier intimo in pizzo nero, un modello custom made firmato dalla sartoria Il Costume: è crop, steccato, con le spalline sottili e realizzato in tessuto trasparente con ricami floreali all-over.

Alessia Marcuzzi con bustier Il Costume e pantaloni Sportmax

Il trend dell'intimo a vista

Il bustier-corsetto di Alessia Marcuzzi è a tutti gli effetti un capo intimo ma, così come imposto dal trend più gettonato della stagiona A/I 2023-24, non va più nascosto o usato semplicemente come un sotto-giacca. Nonostante la silhouette aderente e le trasparenze rivelatrici, deve essere messo in mostra proprio come un normale top come ha fatto la conduttrice.

Alessia Marcuzzi in total black

Sono ormai lontani i tempi in cui la lingerie veniva associata esclusivamente alla camera da letto, ora va rivelata con sfrontatezza, dando così libero sfogo alla propria sensualità. Prima di Alessia lo aveva già fatto anche Jennifer Lopez e il risultato era stato sempre iper femminile. In quante seguiranno la mania per le serate autunnali all'insegna del glamour?