Alessandra Mastronardi, camicia trasparente e bralette in vista: il nude look vale oltre 6000 euro Alessandra Mastronardi si è fatta conquistare dal nude look: la camicia trasparente lascia la bralette in vista.

A cura di Giusy Dente

Alessandro Mastronardi in Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli il mese scorso ha lasciato lo storico spazio che occupava dal 2009, sito in via Borgognona, per aprire una nuova boutique in via Condotti 58. Il brand ha organizzato un cocktail party per festeggiare in grande stile l'apertura del nuovo negozio: quattro piani che ospitano le collezioni Uomo, Donna e Bambino. C'è anche un piano predisposto per la Sartoria, dove vengono gestiti gli ordini su misura. L'imprenditore era presente alla serata e ha voluto con sé gli amici più cari della Maison. Tra questi anche l'attrice Alessandra Mastronardi.

Il nuovo look di Alessandra Mastronardi

Matilda De Angelis, Valentina Bellè, Carolina Cucinelli, Alessandra Mastronardi: sono solo alcuni dei nomi che hanno preso parte alla grande serata con cui Brunello Cucinelli, a distanza di un mese dall'apertura della boutique, ha festeggiato il nuovo spazio. Lo store nel cuore della Capitale si aggiunge agli altri tre dislocati da un capo all'altro del mondo: New Bond Street a Londra, Rue de Faubourg Saint-Honoré a Parigi, Madison Avenue a New York.

Alessandro Mastronardi in Brunello Cucinelli

La festa a Roma si è svolta a Palazzo Brancaccio: un cocktail party danzante sulle note musicali di Alessandro Ristori e della sua band. Alessandra Mastronardi ha partecipato alla serata sfoggiando un nude look, l'outfit di tendenza più amato del momento. È quello che ha dominato anche il party degli Oscar 2023: sono gettonate le audaci trasparenze, la lingerie in vista, le ampie scollature, gli strategici tagli cut-out sulla pelle.

La 37enne ha puntato su una camicia in seta trasparente e opaca impreziosita da ricami floreali e bottoni di madreperla. Sul sito ufficiale del brand costa 2990 euro. L'ha abbinata a un paio di pantaloni neri con silhouette a vita alta e doppia pince che conferisce movimento sulla gamba larga. La firma dello stilista è un ricamo leggermente scintillante che illumina il passante posteriore.

in foto: bralette Brunello Cucinelli

Sul sito il capo costa 1200 euro. Il look è raffinato ed elegante, con intimo in vista. Dalla camicia, infatti, si intravede una bralette nera con scollo a V, spalline sottili, fascia sottoseno a righe e coppe triangolari tempestate di glitter, che danno un ulteriore tocco di scintillìo all'outfit sofisticato rendendolo più audace. Costa 1980 euro. In totale il nude look dell'attrice vale 6170 euro.