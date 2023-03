Bianca Balti in intimo per uscire: il nude look di pizzo con mutande e reggiseno a vista Bianca Balti è la regina dei nude look e lo ha dimostrato di recente con delle nuove foto social. Ha puntato sul pizzo trasparente, uscendo con reggiseno e mutande a vista.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Balti è tornata a Los Angeles dopo il lungo periodo trascorso in Italia. Di recente, infatti, non solo ha partecipato a Belve, sul cui palco non ha avuto paura di raccontare il suo passato difficile, ha anche presenziato alle sfilate della Milano Fashion Week, apparendo più glamour che mai. Complice il fatto che si è trattato della sua prima volta alla Settimana della Moda dopo l'intervento di mastectomia, la modella ha curato i look sfoggiati nei minimi dettagli, stando bene attenta a mettere in risalto la sua innata femminilità. Solo di recente, però, ha rivelato un completo nude indossato proprio in quei giorni.

Il look nudo di Bianca Balti

Nelle ultime ore Bianca Balti è tornata a ricordare la recente esperienza alla Fashion Week di Milano e lo ha fatto con un album di foto inedite. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato un look in particolare, è firmato Dolce&Gabbana e lascia ben poco all'immaginazione. La modella ha infatti puntato sull'effetto nude con un outfit d'archivio della Maison tutto in pizzo nero. Reggiseno strapless a balconcino, pantaloni palazzo a vita alta con la "targhetta" 1999 sul fianco e tanga sgambati a vista: Bianca non ha avuto paura di osare ed è uscita in intimo, a prova del fatto che la lingerie deve essere mostrata con sensualità.

Bianca Balti in Dolce&Gabbana

Bianca Balti in total black

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non ha scelto il nude look per la sfilata di Dolce&Gabbana, brand di cui è testimonial, lo ha sfoggiato a un party della Fashion Week. Ha abbinato il completo di pizzo a un paio di sandali col tacco a spillo, a una borsetta scintillante e a dei guanti al gomito coordinati. Cosa ha usato per proteggersi dal freddo? Un maxi trench total black che le ha anche permesso di non "dare scandalo" tra le strade di Milano. Capelli sciolti e leggermente ondulati, unghie nere XXL e cover dello smartphone di Keith Haring: Bianca non ha assolutamente rivali quando si parla di stile.