Alessandra Amoroso sfida il freddo: sulla neve indossa il costume ma con Ugg e cappello di pelo Alessandra Amoroso si sta godendo il totale relax in montagna e ha approfittato del paesaggio innevato per realizzare uno scatto molto particolare. È uscita in costume e ha affrontato il freddo in questa versione estiva.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Amoroso ha raggiunto innumerevoli successi nell'ultimo anno, primo tra tutti il concerto sold-out allo Stadio San Siro, che in precedenza era stato "conquistato" solo da un'altra donna italiana, Laura Pausini. Non sorprende, dunque, che ora si stia godendo qualche momento di relax in compagnia degli amici. La cantante ha organizzato una vacanza sulla neve e non può fare a meno di documentare i momenti più belli sui social, dove spesso condivide foto e Stories in cui appare felice e sorridente. Tra gli scatti postati, però, ce n'è uno in particolare che ha attirato le attenzioni del pubblico: Alessandra si trova nel bel mezzo di un paesaggio innevato e sfida il gelo in costume.

L'insolito look da neve di Alessandra Amoroso

"Risate. Amicizia. Natura. Scoperte. Silenzi. Panorama. Bagni in pentola. Foto seschi nella neve. Aria. Albe. Tramonti. Chiacchiere. Compagnia perfetta", sono queste le parole che hanno accompagnato le foto della vacanza in montagna di Alessandra Amoroso. Se il più delle volte ha sfoggiato maxi maglioni e cappotti da neve, in alcuni scatti ha puntato su un look tutt'altro che invernale. La cantante ha indossato un costume intero total black, un modello sgambato e con le spalline incrociate sulla schiena, ed è uscita a sfidare il freddo in questa versione estiva. Certo, ha completato il tutto con gli stivali Ugg imbottiti e con un cappello pescatore di pelliccia, ma è chiaro che lasciare il resto del corpo nudo ha reso gli accessori anti-gelo praticamente inutili.

Alessandra Amoroso in costume sulla neve

Alessandra Amoroso segue il trend amato dalle star

Sebbene uscire in costume sulla neve possa sembrare una follia, la verità è che Alessandra Amoroso non è stata la prima a farlo, anzi, sono moltissime le star che hanno affrontato il freddo in un'audace versione estiva, da Kendall Jenner a Dua Lipa, fino ad arrivare a Chiara Ferragni. Perché questa mania è diventata una vero e proprio trend? Probabilmente si tratta solo di una questione di like, visto che foto di questo tipo riescono ad attirare l'attenzione di milioni di utenti. La cosa certa è che probabilmente le celebrities subito dopo aver realizzato lo scatto corrono a coprirsi. In quanti hanno il coraggio di imitarle per ottenere una manciata di followers?