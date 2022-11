Camilla è pronta per l’inverno: la regina combatte il freddo col maxi cappello di pelo Camilla è apparsa ancora una volta in pubblico per un impegno istituzionale, dando prova di essere destinata a diventare icona fashion. Ha sfidato il freddo con un originale cappello di pelo e non ha rinunciato a un tocco griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando la regina Elisabetta II è morta a inizio settembre, l'assetto della Royal Family inglese è stato radicalmente rivoluzionato. Carlo è diventato re col nome di Carlo III, William e Kate sono saliti nella linea di successione al trono ottenendo il titolo di principi del Galles, mentre Camilla è la nuova regina consorte. Quest'ultima non viene più considerata semplicemente la rivale in amore di Diana, da qualche anno a questa parte è diventata molto popolare in UK, tanto che i sudditi la sostengono sempre di più. Negli ultimi tempi, inoltre, ha cominciato a fare concorrenza anche alla Middleton in fatto di stile: ecco tutti i dettagli del suo look che si rivelerà perfetto per l'inverno.

Il look invernale di Camilla

Lo scorso weekend si è tenuto l'evento Ascot's November Racing Weekend all'ippodromo di Ascot e la regina consorte Camilla non ha potuto fare a meno di parteciparvi. È stata accolta da Sir Francis Brooke, sfidando il freddo con un look che si rivelerà perfetto per l'inverno. Ha infatti abbinato un maxi cappotto scampanato in verde bosco a una camicetta bon-ton color crema, completando il tutto con un paio di stivali marroni col tacco a banana e con dei guanti di pelle nera. La vera chicca dell'outfit? Il maxi cappello di pelliccia di Lock & Co. Hatters, accessorio perfetto per ripararsi dalle temperature gelide della Gran Bretagna.

Camilla col cappello Lock & Co. Hatters

Il significato della spilla a forma di ferro di cavallo

Camilla non ha rinunciato neppure a un tocco griffato: ha infatti abbinato il look all'iconica borsa Fendi Peekaboo, il modello Selleria color tabacco da oltre 4.000 euro. Come al solito, inoltre, ha sfoggiato una delle preziose spille reali dal profondo significato simbolico. Sul bavero del cappotto ha applicato un ferro di cavallo decorato con diamanti, zaffiri e rubini. Le pietre preziose compongono la scritta Minoru, che fa riferimento al nome di uno dei cavalli da corsa del re Edoardo VII, mentre il rosso e il blu dei brillanti sono i suoi colori da corsa del compianto sovrano. Insomma, la regina consorte non lascia nulla al caso e riesce a "parlare" con i suoi look.