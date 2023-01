Adele a Las Vegas è la regina del total black: il nuovo look è con spalle scoperte e scollo gioiello Qual è il dettaglio che accomuna tutti i look di Adele durante la residency a Las Vegas? Il total black. L’abito sfoggiato di recente, in particolare, ha lasciato le spalle scoperte ed è stato impreziosito da un dettaglio gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 di Adele è terminato "col botto": dopo aver dovuto rimandare una serie di concerti a causa della pandemia, ha finalmente ottenuto la residency di Las Vegas. Cosa significa? Che per 5 mesi si esibirà stabilmente al The Colosseum al Caesar's Palace. Il primo live si è tenuto lo scorso novembre e l'ha vista meravigliosa in un lungo abito di velluto griffato. Ora che sono passati diversi mesi dal debutto c'è un piccolo dettaglio che è rimasto invariato: la cantante è rimasta fedele al total black. L'ultimo look sfoggiato sul palco, in particolare, era caratterizzato da scollatura gioiello e spalle nude: ecco chi ha firmato il sinuoso vestito della star.

I look neri di Adele per la residency a Las Vegas

Il dettaglio di stile che accomuna tutti i concerti di Adele a Las Vegas? Punta sempre sull'eleganza senza tempo del total black, a prova del fatto che è un colore versatile e tutt'altro che banale. Gli abiti sfoggiati sul palco dalla cantante sono tutti personalizzati, disegnati appositamente per lei da alcune delle Maison più famose al mondo. Ha dato il via alla residency con una creazione di velluto Schiaparelli Haute Couture (realizzata da Daniel Roseberry), ha poi continuato prima con una sinuosa sirena con le spalline di cristalli di Givenchy, poi con un maxi dress di Carolina Herrera caratterizzato da maniche a sbuffo e un fiore d'oro in vita. Per la settimana 4 si è affidata a Valentino, che ha firmato per lei un lungo vestito Haute Couture tempestato di paillettes, mentre per il live successivo ha optato per "un'opera d'arte" di Nina Ricci con le maniche di tulle trasparenti e a pois. Oscar de la Renta l'ha fatta brillare con un decoro gold stellare e floreale, mentre Balmain è rimasto fedele all'iconica chiusura a sei bottoni, uno dei marchi di fabbrica del brand.

Adele in Armani Privé

L'abito gioiello di Adele

Per l'ottavo weekend di live a Las Vegas Adele si è rivolta a uno degli stilisti simbolo della moda italiana, re Giorgio Armani, che ha confezionato per lei un lungo abito di Alta Moda che di sicuro passerà alla storia. Si tratta di un modello in velluto nero, con la gonna a sirena, le spalle scoperte e uno scollo a goccia con un oblò sul seno che dà vita a un sensuale effetto vedo-non vedo. La scollatura è stata decorata con delle "squame" luccicanti, aggiungendo così un dettaglio gioiello al total outfit. La cantante ha giocato con lo stile retrò portando i capelli lisci e tirati all'indietro, così da mettere in risalto gli orecchini a bottone, mentre per quanto riguarda il make-up non ha rinunciato alla linea di eye-liner molto marcata, dettaglio beauty che la contraddistingue da anni. Insomma, Adele ha dato prova di essere una vera e propria icona fashion e che le Maison fanno a gara per vestirla sui più ambiti palcoscenici internazionali.