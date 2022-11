Adele torna sul palco con l’abito di velluto: la cintura-foulard ha la fibbia scultura Adele ha dato il via alla serie di concerti che terrà a Las Vegas e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sul total black, abbinando un sinuoso abito di velluto a una cintura con la fibbia scultura.

A cura di Valeria Paglionico

Adele è finalmente tornata alle esibizioni live: dopo una serie di continui rinvii dovuti alla pandemia, ieri sera ha dato il via alla serie di concerti che la vedranno protagonista a Las Vegas, città in cui avrà la residenza per tre mesi. Al termine degli show la cantante si prenderà una temporanea pausa dalla musica per dedicarsi allo studio, ha infatti già annunciato di volersi laureare in letteratura inglese. Per i fan, dunque, si tratta di un'occasione unica e, a giudicare dal debutto, sul palco non ha alcuna intenzione di deludere le loro aspettative. Per la tappa zero la popstar ha puntato tutto sull'eleganza del total black, aggiungendo un appariscente accessorio gioiello all'outfit.

Adele con l'abito di velluto personalizzato

Ieri sera Adele ha tenuto il primo concerto a Las Vegas e, al di là dell'innato talento, ha messo in mostra anche la sua indiscutibile eleganza. Hello, Set Fire To The Rain, When We Were Young, Skyfall e Hometown Glory: queste sono solo alcune delle hit cantante dalla popstar. Come già fatto in passato, anche questa volta ha puntato sul total black, scegliendo un lungo abito di velluto firmato Schiaparelli. Si tratta di un modello personalizzato appositamente per lei che non è in vendita sul sito ufficiale della Maison: ha la gonna a sirena, la scollatura bardot e la silhouette avvolgente e aderente che ha messo in risalto la recente perdita di peso della cantante.

La cintura gioiello di Adele

Per completare il tutto Adele ha scelto una cintura appariscente ed elegante, una vera e propria chicca artigianale di Alta Moda che non poteva passare assolutamente inosservata. Si tratta di un maxi foulard di seta leggermente drappeggiato avvolto intorno al punto vita, la cui particolarità sta nella fibbia scultura che raffigura una sorta di fiore total gold con dei micro petali che lo avvolgono. Ha sfoggiato, infine, dei maxi cerchi concentrici coordinati, apparendo raggiante con i capelli sciolti e ondulati e un make-up dai toni naturali. Insomma, Adele è una vera e propria regina di eleganza e ne ha data l'ennesima prova durante il debutto a Las Vegas.