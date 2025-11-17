Perché le gemelle Kessler con i loro look coordinati sono state le prime vere dive moderne della tv

Sono morte oggi le gemelle Allis ed Ellen Kessler, le prime vere dive moderne della tv italiana: per quale motivo il loro stile “coordinato” è stato rivoluzionario?

Sono morte le gemelle Alice ed Ellen Kessler, avevano 89 anni e si sono spente in contemporanea a Grünwald, una cittadina alla periferia sud di Monaco di Baviera, in Germania. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma la polizia sta portando avanti un'operazione per capire come sia avvenuto il decesso. Diventate famose come gemelle Kessler, hanno spopolato con il loro Da-da-um-pa. Per decenni sono state icone di bellezza e di stile della tv italiana, nonché le prime vere dive moderne degli anni '60: ecco la storia dei loro abiti coordinati e super rivoluzionari.

Lo stile rivoluzionario delle gemelle Kessler

Nate a Nerchau, in Germania, nel 1936, Alice ed Ellen Kessler si trasferirono in Italia all'inizio degli anni '60 e fin da subito raggiunsero una grande notorietà grazie a diversi programmi televisivi di cui furono grandi protagoniste. Soubrette, ballerine, cantanti e conduttrici: le gemelle Kessler furono una fonte d'ispirazione glamour e rivoluzionaria per le generazioni successive non solo dal punto di vista artistico ma anche stilistico.

Le gemelle Kessler in coordinato

Con i loro look di scena, rigorosamente coordinati, sono passate alla storia. Piume, paillettes, ricami, lustrini: i loro abiti di scena vennero realizzati sempre in "doppia copia" dai più grandi stilisti al mondo, diventando il simbolo di una maestria artigianale che oggi è quasi del tutto scomparsa. Come se non bastasse, non si separavano mai dai tacchi a spillo, a prova del fatto che per ballare non servivano necessariamente le scarpe basse.

Le gemelle Kessler da giovanissime

Perché le gemelle Kessler furono le prime dive moderne della tv italiana

A rendere gli abiti di scena delle gemelle Kessler letteralmente iconici e leggendari sono state le silhouette sgambatissime dei body, delle minigonne e degli shorts, un dettaglio essenziale per mettere in risalto le gambe lunghissime (si dice che misurassero 105 cm). Sensuali ma mai eccessive, glamour ma mai volgari, le gemelle tedesche fecero un certo scalpore con i loro outfit, tanto da spingere la direzione Rai a chiedergli di coprirsi le gambe con le calze nere di nylon.

Le gemelle Kessler con i look coordinati

“Sul palco non eravamo veramente vestite, ma nemmeno svestite. Abbiamo potuto esprimere le nostre idee per i disegni dei costumi già all’inizio della nostra attività”, raccontavano Alice ed Ellen a proposito del loro stile televisivo. Ad anni di distanza si può dire con certezza che le gemelle Kessler sono state una fonte d'ispirazione per le generazione successive, le prime vere dive moderne della tv italiana che hanno liberato l'immagine della donna dagli antichi stereotipi.