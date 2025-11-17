Morte le gemelle Kessler a 89 anni: trovate senza vita nella loro casa in Germania

Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo, sono state ritrovate senza vita insieme nella loro casa di Grünwald. In un’intervista di inizio anno avevano rivelato di voler essere sepolte insieme. La polizia criminale sta indagando sulle cause della morte.

Sono morte Alice ed Ellen Kessler, leggendarie gemelle del mondo dello spettacolo tedesco. Le gemelle Kessler sono state ritrovate senza vita nella loro casa a Grünwald, in Germania. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli e la polizia criminale sta indagando sulle cause della morte.

Le gemelle Kessler vivevano assieme in una casa bifamiliare con ingresso in comune dal 1986 e come riportano i principali quotidiani tedeschi sono state ritrovate senza vita nella giornata di lunedì. All'inizio dell'anno, Ellen e Alice Kessler hanno rivelato in un'intervista alla "Bild" di voler essere sepolte insieme: "Unite nella morte. È così che vorremmo. Ed è ciò che abbiamo stabilito nei nostri testamenti".

L'arrivo in Italia e il successo di Da-da-un-pa

Dive indiscutibili della storia dello spettacolo e della televisione italiana, le gemelle Kessler approdano nel nostro paese all'inizio degli anni Sessanta, prendendo parte da subito ad alcuni dei più noti varietà televisivi nostrani, in particolare dirette da Antonello Falqui. A renderle iconiche, senza dubbio, le coreografie di Don Lurio e il lancio di brani cantati dalle Kessler come Pollo e champagne e Concertino. Il successo è tale da consentirgli l'ingresso nel più noto varietà della Tv, Studio Uno, in cui cantano l'intramontabile sigla di apertura Da-da-un-pa.

Il ritorno in Germania a metà anni Ottanta

Per un ventennio prendono parte stabilmente ad alcuni dei più noti spettacoli in onda sulle reti Rai, proseguendo a Studio Uno con l'altro successo di La notte è piccola, fino a Milleluci, condotto da Mina e Raffaella Carrà nel 1974, anno in cui accettano di posare per la copertina di Playboy. Negli anni Ottanta condurranno anche trasmissioni tutte loro in Rai, prima del ritorno in Germania nel 1986, pur tornando spesso in Italia per diversi impegni, anche sulle reti Mediaset. Nel 2014 sono anche ospiti al Festival di Sanremo, nella seconda serata di quella edizione.