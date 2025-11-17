Le Gemelle Kessler già nel 2012 dicevano di voler morire insieme: “Così usciremo di scena”

Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, sono morte insieme il 17 novembre all’età di 89 anni. Già nel 2012 decisero di voler rimanere unite anche nella morte e siglarono un patto: se una si fosse ritrovata in stato vegetativo, l’altra l’avrebbe aiutata a “uscire di scena”.

Le gemelle Kessler sono morte il 17 novembre all'età di 89 anni. Alice e Ellen, icone del mondo dello spettacolo tedesco e italiano, sono state trovate senza vita nella loro casa poco distante da Monaco di Baviera. I media locali hanno confermato che si è trattato di suicidio assistito. Già da diversi anni le due sorelle avevano reso pubblica la volontà di morire insieme, lo stesso giorno, e avevano stabilito tra loro un ‘patto'. Ecco quello che avevano deciso.

Il "patto per l'eutanasia" siglato nel 2012

Nel 2012 le gemelle Kessler siglarono tra loro una sorta di ‘patto per l'eutanasia': se una delle due si fosse trovata in uno stato vegetativo, l'altra l'avrebbe aiutata a "uscire di scena". Intervistate dal settimanale Chi, Ellen e Alice parlarono per la prima volta dell'accordo tenuto nascosto fino a quel momento: "Se una di noi si ridurrà allo stato vegetativo, l'altra la aiuterà a uscire di scena. Serenamente. Non sopporteremmo l'idea di vederci soffrire".

Già più di 10 anni fa, quindi, le gemelle pensavano a una morte insieme, in nome del forte amore che le ha sempre unite, così che una delle due non fosse costretta a veder soffrire l'altra. Pochi giorni dopo queste dichiarazioni, intervistate dal programma Le Iene, Ellen spiegò meglio la loro decisione riguardo la morte: "Perché forse una delle due non vorrebbe vivere da sola e se dovesse fare qualcosa all'altra diventerebbe assassina". Alice invece precisò: "Quando arriverà questo momento non si sa mai come si reagisce, però quello è il nostro pensiero. L'unione è stata la nostra forza, in due siamo forti".

Il desiderio di morire lo stesso giorno

Con il passare degli anni il desiderio di morire insieme divenne sempre più una certezza per le gemelle Kessler, tanto che nel 2024 ribadirono la loro idea e aggiunsero anche un ulteriore dettaglio. Intervistate dal Corriere della Sera nell'estate del 2024, Alice ed Ellen dichiararono: "Il nostro desiderio è andarcene insieme, lo stesso giorno. L’idea che a una delle due capiti prima è molto difficile da sopportare". Da diverso tempo vivevano in due case diverse ma speculari vicino a Monaco di Baviera, lontane dal mondo della televisione, dove avevano giurato di non voler più apparire.