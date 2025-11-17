La vita privata delle gemelle Kessler: le storie d’amore, i figli mai avuti e la gestione dell’eredità

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler non si sono mai sposate e non hanno avuto figli, ma hanno vissuto storie d’amore importanti. Non avendo eredi, alla loro morte volevano lasciare i loro averi ad organizzazioni umanitarie.

Alice ed Ellen Kessler, le iconiche gemelle tedesche conosciute nella tv italiana, sono morte all'età di 89 anni a Monaco di Baviera, ritrovate senza vita nella loro casa. Inseparabili sul lavoro come nella vita, le due non si sono mai sposate e nemmeno hanno avuto figli, tanto è vero che parlando della loro eredità in alcune interviste, avevano manifestato il desiderio di devolvere i loro averi ad associazioni umanitarie.

La vita amorosa delle di Alice ed Ellen Kessler

Le gemelle Kessler sono state due icone dello spettacolo, bellissime e ammirate, le loro performance canore e danzanti sono entrate negli annali della televisione. Lontano dal piccolo schermo, sebbene fossero piuttosto riservate, alcune delle loro frequentazioni sono state rese note dai rotocalchi dell'epoca. Negli Anni Sessanta, infatti, Alice Kessler aveva incontrato il cantante e attore francese Marcel Amont, con il quale aveva intrattenuto una relazione per diversi anni. Tra le sue storie senza dubbio più importanti, però, ci fu quella con l'attore Enrico Maria Salerno. I due si incontrarono sul set del film musicale Viola, violino e viola d'amore, del 1967 e si innamorarono. La relazione durò quattro anni, dopo i quali il rapporto naufragò perché l'attore era ancora legato a sua moglie Fioretta Pierella, dalla quale aveva avuto quattro figli.

Per quanto riguarda Ellen, invece, si ricorda la sua relazione amorosa con l'attore Umberto Orsini con cui è stata ben vent'anni. I due ebbero una storia piuttosto tormentata, dal momento che l'attore avrebbe più volte tradito la sua compagna: "Non era monogamo e non potevo rimproverarlo perché ero sempre in giro. Mi tradiva, so anche con chi, ma non l'ho mai scoperto" dichiarò Ellen a Barbara D'Urso. In un'intervista, però, raccontò che durante i suoi anni a Parigi, trascorse una notte con l'attore Burt Lancaster.

A chi andrà l'eredità delle gemelle Kessler

Entrambe non hanno mai avuto figli e una volta allontanatesi dal mondo dello spettacolo, ritornate in Baviera, hanno continuato a vivere l'una accanto all'altra, seppur in due case distinte ma comunicanti. In alcune interviste rilasciate anni addietro, avevano anche parlato del giorno in cui non ci sarebbero state più, manifestando il desiderio che le loro ceneri fossero conservate in un'unica urna, Precedentemente, nel 2012, avevano anche parlato del ricorso all'eutanasia, qualora una delle due non fosse stata più in grado di vivere autonomamente. Dopo la notizia della morte, si parla di doppio suicidio assistito, questo spiegherebbe anche l'addio alla vita insieme. Non avendo avuto figli e parenti più prossimi, le gemelle Kessler avevano immaginato di devolvere la loro eredità ad associazioni umanitarie, come dichiararono in un'intervista: