Le gemelle Kessler sepolte insieme accanto alla madre, la cerimonia funebre in segreto e senza pubblico

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler, morte lo scorso 17 novembre, sono state sepolte insieme nel corso di una cerimonia che si è svolta a porte chiuse e senza pubblico. Riposano riposano accanto alla madre a Grunwald, come avevano espressamente richiesto.

Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle dello spettacolo note in tutto il mondo, sono state seppellite l’una accanto all’altra, come avevano espressamente richiesto prima della morte. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, la cerimonia di sepoltura si è svolta nel massimo riserbo e a porte chiuse, rispettando le precise volontà delle Kessler. Le urne delle due artiste, morte insieme a 89 anni, sono state tumulate nel cimitero di Grunwald, vicino a Monaco di Baviera, accanto alla madre Elsa.

La scelta del suicidio assistito a 89 anni

Alice ed Ellen avevano sempre manifestato il desiderio di rimanere unite anche dopo la morte. Già nell’aprile del 2024, Ellen aveva dichiarato che questa volontà era stata formalizzata per iscritto e che il loro testamento conteneva indicazioni precise sulla sepoltura: entrambe le urne dovevano essere tumulate insieme a quella della madre, a simboleggiare l'indissolubile legame familiare che le aveva unite. La scelta del suicidio assistito è stata dettata anche dalla volontà di lasciare questo mondo insieme, mantenendo inalterato il loro legame fino all’ultimo.

Il legame con la madre Elsa e la scelta di riunirsi nella morte

Nel corso della loro carriera, Alice ed Ellen avevano spesso parlato del profondo legame con la madre Elsa. La vita familiare, segnata da un padre che le sorelle descrivevano come “non buono”, le aveva portate a scegliere la libertà personale e professionale, rinunciando al matrimonio e a eventuali figli. Le Kessler avevano raccontato come i maltrattamenti subiti dalla madre le avesse spinte a difendere le proprie scelte e a non essere vincolate da relazioni oppressive. La decisione di essere sepolte accanto alla madre rappresenta così un atto simbolico di affetto e riconciliazione, un ultimo gesto che le ha unite in vita e nella morte, escludendo quell'uomo che non aveva saputo meritarsi il loro affetto.