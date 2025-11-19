Le condizioni di salute di Alice ed Ellen Kessler prima della morte: “L’ischemia e la perdita di gusto e olfatto”

I problemi di salute di Alice ed Ellen Kessler prima della morte avvenuta con suicidio assistito. Ellen era stata ricoverata meno di un mese fa per un’ischemia. Entrambe avevano problemi al cuore e avevano perso gusto e olfatto.

L’ultima foto di Alice ed Ellen Kessler

Si fa sempre più definito il quadro in cui è maturata la scelta di Alice ed Ellen Kessler di ricorrere al suicidio assistito. Una loro cara amica, la conduttrice Carolin Reiber, ha fornito alcuni dettagli sugli ultimi mesi di vita delle due gemelle, icone del mondo dello spettacolo. Come dichiarato da Umberto Orsini nelle scorse ore, avevano entrambe problemi al cuore. Inoltre, di recente, Ellen Kessler era stata ricoverata per un'ischemia.

Le condizioni di salute di Alice ed Ellen Kessler prima della morte. A volte le foto possono ingannare. Nell'ultima uscita pubblica, che risale al 24 ottobre scorso, le due ottantanovenni sembravano stare tutto sommato bene. Tuttavia, come racconta Carolin Reiber, avevano dei problemi di salute. Il Messaggero riporta: "Entrambe avevano problemi di cuore, avevano perso il gusto e l’olfatto". Inoltre Ellen Kessler, di recente, era stata ricoverata a Monaco:

Ellen aveva avuto una ischemia meno di un mese fa. Si era rifiutata di restare in ospedale. Da circa un anno non era più contenta della vita che faceva, di come si sentiva.

Alice ed Ellen Kessler nell’ultima apparizione pubblica: era il 24 ottobre

La lettera di addio alle amiche. Alice ed Ellen Kessler avevano pensato a tutto prima di uscire di scena insieme. Avevano disdetto l'abbonamento a una rivista e avevano scritto una lettera alle amiche più care con la richiesta che la aprissero solo dopo il 18 novembre. Nella missiva, il cui testo è stato solo parzialmente diffuso, chiedevano di non piangere per loro e di non lasciarsi prendere dalla tristezza: "Amiche care, non siate tristi, ci rivedremo sulle nuvole". Inoltre, tentavano di infondere conforto, assicurando di non avere sofferto: "Siamo grate che esista l’aiuto a morire. Ci ha sicuramente risparmiato tante sofferenze". Hanno distribuito, poi, i loro gioielli. Carolin Reiber ha ricevuto la collana di giada che aveva sempre apprezzato. Un ultimo gesto di generosità prima di congedarsi dal mondo che le aveva incoronate come le stelle più luminose.