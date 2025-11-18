Umberto Orsini e la storia d’amore con Ellen Kessler: “Nell’ultima telefonata mi parlarono di problemi al cuore”

Umberto Orsini e Ellen Kessler sono stati fidanzati per circa vent’anni. La loro storia d’amore ha avuto inizio nel 1964. Oggi l’attore apprende con grande dolore la notizia della morte della sua ex compagna e della gemella Alice Kessler.

Ellen Kessler nel ricordo di Umberto Orsini, tra loro un amore lungo circa 20 anni

La morte di Alice ed Ellen Kessler ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Si moltiplicano gli omaggi e i ricordi di coloro che hanno avuto modo di percorrere un pezzo di strada con le gemelle. Ellen ha vissuto una lunga storia d'amore con Umberto Orsini. L'attore, che oggi ha 91 anni, ha rotto il silenzio in memoria di quei momenti felici trascorsi con lei. La loro relazione è durata circa vent'anni.

L'ultima conversazione tra Umberto Orsini e Ellen Kessler

Il dolore di Umberto Orsini per la morte di Ellen Kessler. L'attore, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha dichiarato che l'unico sollievo dopo una notizia tanto straziante è la consapevolezza che alla fine se ne siano andate come hanno sempre desiderato fare. Le gemelle, che avevano 89 anni, si sono sottoposte al suicidio assistito tramite infusione endovenosa. Hanno vissuto sempre insieme e sono uscite di scena allo stesso modo. Orsini è certo che non sarebbero mai riuscite a sopravvivere l'una senza l'altra: "Sarebbe stato terribile, lacerante, inaccettabile". L'ultima conversazione che ha avuto con loro risale allo scorso 20 agosto, quando le chiamò per gli auguri di compleanno. La situazione, a suo dire, non sembrava allarmante: "Dicevano solo di qualche problema al cuore, ma cose dell’età. Nessun allarme di questo tipo". Insomma, nulla che lasciasse presagire l'intenzione di ricorrere al suicidio assistito che è legale in Germania. L'attore ritiene che siano diventate inseparabili perché venivano da una famiglia difficile, in cui il padre "vessava" la madre. E così avevano deciso di costituire insieme un piccolo nucleo familiare. Il 91enne ricorda che addirittura si ammalavano insieme e, anche a distanza, sentivano cosa provava l'altra. Insomma, era un rapporto di totale simbiosi.

La storia d'amore di Ellen Kessler e Umberto Orsini

Ellen Kessler con Umberto Orsini

Ellen Kessler e Umberto Orsini si sono conosciuti nel 1964 a Roma. L'attore era impegnato in uno dei classici sceneggiati dell'epoca, intitolato I grandi camaleonti. La prima volta che la vide, lui indossava il costume da rivoluzionario francese, lei era scintillante nel suo vestito di paillettes. La loro relazione è durata circa vent'anni. L'attore si lascia andare ai ricordi. Quando si concedeva una vacanza con Ellen, notava di come la sua compagna fosse in grado di sentire a distanza le sensazioni che provava la gemella Alice. Quando erano a Roma, Alice era spesso con loro. All'epoca frequentava Enrico Maria Salerno e dunque uscivano tutti e quattro insieme. La relazione tra Umberto Orsini e Ellen Kessler poi si è trasformata: "È diventata una bella amicizia, fatta di stima, rispetto, affetto".