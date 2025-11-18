Politica
video suggerito
video suggerito

In quali Paesi è legale il suicidio assistito in Europa e quando si può fare in Italia

La pratica usata dalle gemelle Kessler, morte insieme in Germania all’età di 89 anni, è presente in più di un Paese europeo. In alcuni, come l’Italia e la stessa Germania, sono una o più sentenze a regolare i paletti del suicidio assistito. In altri c’è una legge apposita, mentre Stati come Francia e Regno Unito stanno discutendo delle proposte sul tema.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Luca Pons
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ha riacceso l'attenzione sulla pratica del suicidio assistito la morte di Alice ed Ellen Kessler, gemelle che a 89 anni hanno deciso di effettuarla insieme. Si tratta di una procedura che è legale in diversi Paesi europei, ma in alcuni – tra cui l'Italia e la Germania, dove sono morte le gemelle Kessler – è regolato solo da sentenze, e non da una legge specifica. Altri, come Paesi Bassi, Belgio o Spagna hanno norme sul tema. In altri ancora, come Francia e Regno Unito, leggi simili sono in discussione.

Con il suicidio assistito, una persona si dà la morte volontariamente grazie all'aiuto di uno o più soggetti esterni, che aiutano a preparare tutto il necessario e, per esempio, forniscono la sostanza necessaria. È diverso dall'eutanasia, attiva o passiva, in cui invece una persona esterna  somministra direttamente un farmaco letale o smette di somministrare le cure.

Come funziona il suicidio assistito in Germania

In Germania il suicidio assistito è stato reso possibile da una sentenza della Corte costituzionale federale che risale al 26 febbraio 2020. I giudici in quel caso stabilirono che l'individuo deve poter "esercitare il proprio diritto a una morte autodeterminata", purché questo avvenga "alle proprie condizioni", in autonomia o con un aiuto esterno.

Leggi anche
L'Italia potrebbe avere l'ora legale tutto l'anno: il dibattito arriva in Parlamento

La sentenza lascia margini piuttosto ampi: l'unico vero requisito che va rispettato sempre è che la persona sia capace di intendere e di volere. Non ci sono pratiche legali dettagliate nello specifico, o passaggi che tutti sono obbligati a seguire, ma nei fatti una prassi si è sviluppata negli ultimi anni.

Una delle associazioni più importanti per i diritti dei pazienti nel Paese, Deutsche Gesellschaft, segue i casi di molte delle persone che scelgono il suicidio assistito – incluse, peraltro, le gemelle Kessler. L'associazione richiede di essere un membro da almeno sei mesi prima di poter accedere alla procedura. È necessario svolgere dei colloqui che verificano la situazione del paziente. Dopo la morte, viene avvisata la polizia che accerta che tutto si sia svolto in modo legale.

Quando è legale il fine vita in Italia

In Italia il suicidio assistito può essere richiesto solo a specifiche condizioni, anche in questo caso stabilito da una sentenza (quella del 2019 legata al caso di Dj Fabo e Marco Cappato, e alcune successive sullo stesso tema). È necessario che la persona malata sia capace di autodeterminarsi, abbia una patologia irreversibile che causa sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, e sia dipendente da trattamenti di sostegno vitale. Quest'ultimo punto è il più controverso e dibattuto, sul piano legale.

La domanda va fatta all'Asl, poi una commissione medica valuta il caso e il fascicolo passa in mano a un comitato etico territoriale, che dà un parere tecnicamente non vincolante. In molti casi, i tempi si allungano e le risposte variano da una Regione – o da una città – all'altra. La Toscana è intervenuta per prima con una legge regionale, che però il governo Meloni ha impugnato, per fissare tempi certi rispettando i criteri della Corte costituzionale. La Sardegna è stata la seconda Regione a intervenire, a settembre.

C'è anche una proposta di legge nazionale in lavorazione in Parlamento, ma dopo mesi di rinvii e compromessi, il centrodestra ha raggiunto un testo che è stato duramente criticato dalle associazioni del settore. Secondo i critici, la norma per come è scritta renderebbe l'accesso al suicidio assistito ancora più difficile rispetto a oggi.

In quali Paesi europei è legale il suicidio assistito e dove è punito

Diversi Paesi in Europa consentono il suicidio assistito o l'eutanasia. I Paesi Bassi hanno depenalizzato l'eutanasia nel 2002, il primo Stato al mondo a farlo. Per accedere bisogna fare una richiesta volontaria e informata, subire sofferenze insopportabili che non migliorano, non avere nessuna ragionevole alternativa sul piano medico, e avere il consulto di almeno due professionisti. Dal 2020 possono richiederlo anche i minori malati terminali, dai 12 anni in su, con il consenso dei genitori (fino a 16 anni).

Il Belgio ha depenalizzato l'eutanasia dopo i Paesi Bassi, ma l'ha aperta prima ai minori, senza limiti di età: nel 2014. Si tratta, peraltro, dell'unico Paese dell'Unione europea in cui l'eutanasia è permessa a stranieri.

La Spagna ha approvato una legge nel 2021, che include sia l'eutanasia attiva che il suicidio assistito: sono concessi solo ai cittadini spagnoli, maggiorenni,  capaci di intendere e di volere, che soffrono di una malattia incurabile o invalidante, dopo due richieste scritte. Il suicidio assistito si può effettuare anche in Lussemburgo (dal 2009), Austria (2022) e Portogallo (2023).

Diversi Paesi stanno discutendo proposte sul tema. La Francia ha dato a maggio il primo via libera parlamentare a una legge sulla questione. Nel Regno Unito una proposta di legge riguarderebbe Inghilterra e Galles, visto che la Scozia dal 2015 ha legalizzato la possibilità dei medici di prescrivere farmaci letali a pazienti terminali che coscientemente ne fanno richiesta più volte. In Irlanda il Parlamento sta dibattendo sul tema, senza ancora una proposta specifica.

È noto il caso della Svizzera, unico Paese europeo che dà accesso al suicidio assistito anche agli stranieri. Nella procedura non possono essere coinvolti medici, né familiari della persona, e tutti i costi sono a carico del paziente.

Ci sono Paesi che non hanno norme a riguardo, ma tollerano la pratica: Norvegia, Svezia e Danimarca. E ci sono Stati che la puniscono severamente: fino a cinque anni di carcere in Polonia per l'eutanasia in tutte le forme (anche passiva); in Grecia, Serbia e Bosnia è considerata alla pari dell'omicidio.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
torna il
maltempo
Oggi allerta arancione sul Friuli: a Cormons recuperato corpo dell'anziana dispersa
Chi era Quirin Kuhnert, il ristoratore di Brazzano di Cormons morto per salvare una vicina
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 18 novembre: le regioni a rischio
Il video girato dal 32enne disperso prima della frana: la sua casa è crollata
Il ristorante di Antonia Klugmann allagato, la chef a Fanpage: “Sconvolti, abbiamo aiutato i clienti a scappare”
Maltempo a Genova, crolla muro durante la notte: oggi ancora allerta meteo gialla, parchi chiusi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views