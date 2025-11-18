Le gemelle Kessler e il regalo d’addio prima di morire, Goggi: “Vorrei andarmene anche io con mia sorella Daniela”

Un pacchetto lasciato nella cassetta della posta, un’indicazione scritta a mano — “aprire solo il 18 novembre” — e un regalo d’addio. È questo l’ultimo ricordo che Carolin Reiber, storica conduttrice tedesca e vicina di casa delle gemelle Kessler a Grünwald, conserva di Alice ed Ellen, scomparse nei giorni scorsi per suicidio assistito.

Il regalo due giorni prima di morire e l'ultima apparizione

A raccontarlo è stata la stessa Reiber al quotidiano Merkur di Monaco di Baviera: “Sabato ho trovato quel pacchetto nella cassetta. Lunedì, quando ho appreso la notizia, l’ho aperto: c’erano un biglietto e un dono profondamente personale”, ha spiegato, preferendo non rivelarne i contenuti. Tra gli ultimi momenti condivisi, l’ultima apparizione pubblica delle gemelle lo scorso 24 ottobre alla première del Circus Roncalli a Monaco. Erano presenti insieme e con loro la stessa Reiber.

Carolin Reiber con Ellen e Alice Kessler nella loro ultima apparizione

Un comportamento anomalo aveva colpito anche il direttore Bernhard Paul: “Sono andate via subito dopo lo spettacolo, una cosa inusuale”. Paul, turbato, aveva inviato loro due mazzi di rose, uno rosa chiaro e uno rosa scuro. Ricevette, come risposta, un biglietto scritto a mano. “La notizia mi rende molto triste”, ha dichiarato oggi, “erano sempre state un’unica cosa. Era difficile immaginare che una potesse restare senza l’altra”.

Loretta Goggi: "Anche io vorrei andarmene con mia sorella Daniela"

Loretta e Daniela Goggi

La scomparsa delle gemelle Kessler ha riacceso la riflessione sul legame gemellare e, più in generale, sul rapporto tra sorelle. Loretta Goggi (75 anni) ha condiviso un pensiero personale, parlando del rapporto con la sorella Daniela (72 anni): “Il mio desiderio nascosto sarebbe che succedesse lo stesso anche a noi, andarcene insieme, ma non lo procurerei io. Siamo legate in modo incredibile, ma siamo cattoliche praticanti. Togliersi la vita non lo contempliamo. Ma io sono un verme e ho paura della sofferenza e quindi non so cosa potrei fare in questo caso”.