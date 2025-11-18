Programmi tv
Al Gialappa Show l’omaggio involontario alle gemelle Kessler: Favino e la parodia di De Martino ballano il dadaumpa

Il Gialappa Show ieri sera ha omaggiato le gemelle Kessler con uno sketch di Pierfrancesco Favino e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross, nei panni di Stefano De Martino, che si sono esibiti sulle note del Dadaumpa. Un omaggio “involontario”, essendo la puntata registrata.
Nella puntata del Gialappa Show di ieri sera, lunedì 17 novembre, è stato trasmesso un omaggio alle sorelle Kessler, registrato però giorni fa: il caso ha voluto che sia andato in onda proprio ieri, nel giorno in cui è stata annunciata la loro morte. Alice ed Ellen Kessler sono state trovate senza vita nella loro casa a Grunwald, vicino Monaco di Baviera, in Germania: il mondo della tv le ha omaggiate e così anche lo show dei Gialappi e di Mago Forest – seppur involontariamente – le ha ricordate con Pierfrancesco Favino, co-conduttore della serata, e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross, nei panni di Stefano De Martino. I due, durante lo sketch insieme, si sono esibiti sulle note del Da-da-un-pa, famoso in tutto il mondo, sigla della trasmissione Studio Uno trasmesso sulla Rai. Il video è stato trasmesso anche dal profilo Instagram del programma con la didascalia: "Il De Martino del cinema e il Favino della televisione che omaggiano le indimenticabili gemelle Kessler".

La morte delle gemelle Kessler

Le due dive della storia dello spettacolo e della tv italiana sono morte nella loro casa in Germania ieri, lunedì 17 novembre. Vivevano in una casa bifamiliare con ingresso in comune dal 1986: è lì che sono state trovate senza vita. Bild ha fatto sapere, attraverso informazioni arrivate dalla polizia criminale, che si è trattato di suicidio assistito. Alice ed Ellen Kessler avevano più volte affrontato l'argomento e in particolare non avevano mai nascosto la loro visione rispetto alla vita "simbiotica". Entrambe spiegarono in un'intervista che non avrebbero sopportato l'una l'assenza dell'altra: "Se una di noi si ridurrà allo stato vegetativo, l'altra l'aiuterà a uscire di scena. Serenamente. Non sopporteremmo l'idea di vederci soffrire", dissero. A Bild, recentemente, fecero anche sapere la loro volontà di voler essere sepolte insieme, per essere unite anche "nella morte".

