Al Gialappa Show l’omaggio involontario alle gemelle Kessler: Favino e la parodia di De Martino ballano il dadaumpa
Nella puntata del Gialappa Show di ieri sera, lunedì 17 novembre, è stato trasmesso un omaggio alle sorelle Kessler, registrato però giorni fa: il caso ha voluto che sia andato in onda proprio ieri, nel giorno in cui è stata annunciata la loro morte. Alice ed Ellen Kessler sono state trovate senza vita nella loro casa a Grunwald, vicino Monaco di Baviera, in Germania: il mondo della tv le ha omaggiate e così anche lo show dei Gialappi e di Mago Forest – seppur involontariamente – le ha ricordate con Pierfrancesco Favino, co-conduttore della serata, e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross, nei panni di Stefano De Martino. I due, durante lo sketch insieme, si sono esibiti sulle note del Da-da-un-pa, famoso in tutto il mondo, sigla della trasmissione Studio Uno trasmesso sulla Rai. Il video è stato trasmesso anche dal profilo Instagram del programma con la didascalia: "Il De Martino del cinema e il Favino della televisione che omaggiano le indimenticabili gemelle Kessler".
La morte delle gemelle Kessler
Le due dive della storia dello spettacolo e della tv italiana sono morte nella loro casa in Germania ieri, lunedì 17 novembre. Vivevano in una casa bifamiliare con ingresso in comune dal 1986: è lì che sono state trovate senza vita. Bild ha fatto sapere, attraverso informazioni arrivate dalla polizia criminale, che si è trattato di suicidio assistito. Alice ed Ellen Kessler avevano più volte affrontato l'argomento e in particolare non avevano mai nascosto la loro visione rispetto alla vita "simbiotica". Entrambe spiegarono in un'intervista che non avrebbero sopportato l'una l'assenza dell'altra: "Se una di noi si ridurrà allo stato vegetativo, l'altra l'aiuterà a uscire di scena. Serenamente. Non sopporteremmo l'idea di vederci soffrire", dissero. A Bild, recentemente, fecero anche sapere la loro volontà di voler essere sepolte insieme, per essere unite anche "nella morte".