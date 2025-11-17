Testo e significato di Da-da-um-pa, le Gemelle Kessler diventarono famose in Italia con la sigla di Studio Uno

Le gemelle Kessler – ph Arthur Grimm:United Archives via Getty Images

Le Gemelle Kessler, morte insieme nella loro casa in Germania, sono state un pezzo importante della cultura popolare italiana. E lo sono state anche grazie ad alcune delle loro canzoni, come La notte è piccola e il "Da-da-un-pa" che portò con sé anche un balletto che diventò famoso grazie alla Rai e in particolare alla trasmissione Studio Uno di cui diventò la sigla musicale. Scritto da Dino Verde e musicato – come l'altra loro canzone più famosa – dal maestro Bruno Canfora, il brano entrò a fare parte dell'immaginario collettivo italiano grazie al loro arrivo in Italia negli anni Sessanta. La canzone fu accompagnata anche da un ballo – in cui "lanciavano" le gambe – fatto assieme ai Gemelli Black Burns, che le rese ancora più popolari. Le gemelle Kessler, morte con suicidio assistito, e le loro canzoni rimarranno parte della storia italiana.

Il testo del tormentone Da-da-um-pa

Hello boys

Traversando tutto l'Illinois

Valicando il Tennessee

Senza scalo fino a qui

È arrivato il da-da-um-pa

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Con un cocktail di rugiada e gin

Dentro il calice di un fior

La fortuna fa cin cin se le canti il da-da-um-pa

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Ogni stella grande come il sole ci sembrerà

Ogni luce accesa nel buio

Sembrerà la luna che splende sul mar

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Lungo il fiume disegnato in ciel

Se ne va questo show-boat, vola questo super jet

Che si chiama da-da-um-pa

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Da-da-um-pa, um-pa

Um-pa, ogni stella grande come il sole ci sembrerà

Ogni luce accesa nel buio

Sembrerà la luna che splende sul mar

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Lungo il fiume disegnato in ciel

Se ne va questo show-boat, vola questo super jet

Che si chiama da-da-um-pa

Da-da-um-pa, da-da-um-pa

Da-da-um-pa, um-pa

La versione originale usata come sigla di Studio Uno

Oui, oui, mais oui,

siamo ritornate in Italie,

e felici di esser qui vi diciamo beaucoup merci

canticchiando il Dadaumpa,

U-UN-PA

C'est une chose che la fa la vie en rose,

che portiamo dall'Amerique

e si chiama Dadaumpa

Dadaumpa, Dadaumpa, Dada

U-UN-PA

Ogni stella

grande come il sole,

ci sembrerà,

ogni luce, accesa nel buio,

sembrerà un luna,

che splende sul mar.

Dadaumpa, Dadaumpa,

UN-UN-PA.

Le anime gemelle cercheran

e se le trovammo un di,

e se adesso siamo qui

ringraziamo il Dadaumpa.

Il significato del Da-da-um-pa

Le gemelle Kessler all'inizio degli anni 60 – ph Archivio Cioni–Spinelli:LaPresse

I testi delle canzoni sembrano giocare col nonsense e soprattutto come contorno per il gioco onomatopeico del titolo. Tutto ruota attorno all'idea di portare in Italia questo ballo, arrivato dall'America, attraversando l'Illinois, appunto, "con un cocktail di rugiada e gin dentro il calice di un fior". La versione che farà da sigla di Studio Uno, invece, è diversa, gioca col francese (sic) e sottolineano la gioia di Alice ed Ellen Kessler di tornare in Italia, come possiamo notare quando cantano: "Siamo ritornate in Italie, e felici di esser qui vi diciamo beaucoup merci canticchiando il Dadaumpa". Ma anche in quella versione c'era il riferimento all'America, anzi all'Amerique: "C'est une chose che la fa la vie en rose, che portiamo dall'Amerique e si chiama Dadaumpa".