spettacolo
video suggerito
video suggerito

Gemelle Kessler ed eredità, la casa da 15 milioni di euro e le donazioni benefiche: “Mai buttato via i soldi”

Alice ed Ellen Kessler hanno lasciato un patrimonio da circa 15milioni di euro. Senza figli né eredi diretti, le gemelle Kessler prima di morire avevano deciso di lasciare la loro eredità a più organizzazioni benefiche. Tra queste Unicef e Medici senza frontiere.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Gaia Martino
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'eredità delle gemelle Kessler è un dono per tutti, dato che di comune accordo, non avendo figli né erediti diretti, hanno deciso di offrire tutti i loro beni a enti di beneficenza tra cui Medici senza frontiere, Unicef e la Christian Blind Mission (CBM). Quando si parla del patrimonio di Alice ed Ellen Kessler, morte lo scorso 17 novembre nella loro casa a Grunwald, vicino Monaco di Baviera, tramite suicidio assistito, si fa riferimento a beni composti per lo più da case, gioielli, titoli e conti bancari.

Il loro capitale negli ultimi anni era rimasto intatto nonostante la poca attività: "Abbiamo guadagnato molto bene. Non abbiamo mai buttato via i soldi e li abbiamo investiti saggiamente" disse Ellen a Bild. E così, dai risparmi alla villa milionaria di Grünwald, che oltre alla piscina, vanta un giardino di 900 metri quadrati, il patrimonio dovrebbe valere oltre 15 milioni di euro.

Immagine

È stata la stampa tedesca ad aver riportato i dettagli del testamento, aggiornato nel 2024. Bild fa sapere che le gemelle avevano indicato inizialmente Medici senza frontiere come unico beneficiario, ma negli anni successivi decisero di ampliare la lista, distribuendo il patrimonio tra diverse realtà. Tra queste Medici senza frontiere, l'Unicef, la Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti (la Deutsche Stiftung Patientenschutz), e ancora il Fondo di assistenza sociale Paul Klinger, che sostiene gli artisti in difficoltà, di cui le sorelle hanno fatto parte per 45 anni, e la CBM, che opera in tutto il mondo e si dedica alle persone con disabilità. Non è pubblica la ripartizione delle quote, né gli importi donati a ciascuna organizzazione. Di seguito la lista degli enti benefici, eredi del loro testamento:

Leggi anche
Perché le ceneri delle gemelle Kessler non saranno mischiate, come loro aveva chiesto
  • Medici Senza Frontiere
  • Christoffel Blind Mission (CBM)
  • Gut Aiderbichl
  • Unicef
  • Malteser
  • Deutsche Stiftung Patientenschutz
Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
Gerry Scotti santo patrono degli ascolti Mediaset, Berlusconi chiede un miracolo in prima serata e lui non delude
I dati Auditel del 20 novembre, La ruota dei cambioni batte Un professore 3
La scommessa di Mediaset con La Ruota dei Campioni: la prima serata inizia alle 20.40
Pier Silvio Berlusconi asso pigliatutto: "Ok il prezzo è giusto su Canale5, non si è fatto fregare dalla Rai"
Diamo a Samira Lui quello che è di Samira Lui, tutt'altro che una valletta succinta
Eleonora D'Amore
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views