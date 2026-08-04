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Addio a Pina Alberti, Lady Eleganza: fu lei la prima a vestire Monica Bellucci

Ieri, 3 agosto 2026, è morta Pina Alberti, l’imprenditrice conosciuta come Lady Eleganza. Fu lei la prima a vestire Monica Bellucci e da allora non smise mai di avere successo.
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A cura di Valeria Paglionico
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Ieri, lunedì 3 agosto, si è spenta Pina Alberti, alias Cesidia Baldesi, l'imprenditrice della moda diventata famosa per essere stata la prima a vestire Monica Bellucci nel 1983. Soprannominata Lady Eleganza, ha trasformato il suo atelier di Città di Castello in un punto di riferimento del settore. Lì fino al giorno della morte ha profuso tutte le sue energie e la sua creatività, lasciando un segno indelebile nel costume dell territorio. Eclettica, moderna, vulcanica: Pina riusciva ad anticipare le tendenze col suo animo visionario ed è per questo che difficilmente verrà dimenticata.

L'ultima dedica del figlio Luigi

Pina Alberti aveva 92 anni quando ieri è spenta nell'abitazione della famiglia Alberti a Le Ville. A quanto pare soffriva già da tempo a causa di alcuni problemi di salute. A dare l'annuncio è stato il figlio Luigi, che sui social le ha fatto una dedica speciale per rivolgerle un ultimo saluto: "È stato bello tutto il tempo che abbiamo trascorso. Ho avuto la fortuna di camminare insieme a te per 69 anni. Una storia bellissima dove la tua personalità è stata una pietra miliare per me e tutta la famiglia". Ora la famiglia, inondata da messaggi di commozione, attende i funerali che si svolgeranno in forma privata.

Pina Alberti
Pina Alberti

Pina Alberti, il successo nella moda dagli anni '60 a oggi

Pina Alberti, Lady Eleganza, fu la prima a vestire Monica Bellucci. Era il 1983 quando la diva, che all'epoca muoveva i primi passi nella moda e nello spettacolo, si rivolse a lei per partecipare a una sfilata al Teatro degli Illuminati presentata da Maria Giovanna Elmi e da allora, complice anche il look curatissimo sfoggiato, diede ufficialmente il via alla sua fortunata carriera. Pina si distinse sempre per il suo animo moderno, eclettico, forte e intuitivo: frequentò le sfilate di moda e seguì con attenzione tutti i clienti che le chiedevano consiglio per trovare il capo di abbigliamento giusto. L'atelier di Città di Castello (in piazza Matteotti), aperto dal 1960 al 2001, fu frequentato da moltissimi vip come Valeria Ciangottini, Sergio Endrigo, Giulio Bosetti, Carlo Fuscagni, Catherine Spaak, Alberto Burri. Ora nel mondo della moda verrà ricordata per sempre come una donna luminosa e capace di anticipare le tendenze.

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