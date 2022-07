Michael Jordan in vacanza a Milano: com’è fatto il suo aereo privato e quanto costa Michael Jordan è in vacanza in Italia. Si tratta probabilmente del giocatore NBA più famoso di tutti i tempi e possiede diverse ville lussuose, uno yacht e persino un aereo privato.

A cura di Clara Salzano

Michael Jordan ha un aereo privato

La notizia di Michael Jordan a Milano sta facendo entusiasmare tutti i fan del campione di basket e non solo. Non c'è da stupirsi per tanto rumor attorno a Michael Jordan che probabilmente è il giocatore NBA più famoso di tutti i tempi, a cui sono stati dedicati film, documentari e che ha ancora una linea di abbigliamento tra le più iconiche al mondo. Con un patrimonio netto di 2,2 miliardi di dollari, Jordan è anche stato uno degli atleti più pagati e ricchi della storia con sponsorizzazioni milionarie diventate celebri con Nike, Gatorade, McDonald's, Coca-Cola e molti altri grandi marchi. Oggi il campione di basket possiede diverse ville lussuose, uno yacht e persino un aereo privato. Vediamo com'è fatto il jet di Michael Jordan.

Michael Jordan

Il patrimonio extra lusso di Michael Jordan

Michael Jordan è in vacanza in Italia e secondo alcuni giornali il campione NBA è arrivato all'aeroporto di Linate con il suo jet privato, identificato dalla particolare livrea e dal logo di Air Jordan sulla coda dell'aereo. Non abbiamo la certezza che l'ex giocatore di basket sia atterrato a Milano con il suo aereo privato ma sappiamo sicuramente che ne possiede uno. La superstar dell'NBA possiede infatti uno yacht da 21 milioni di dollari chiamato "Mr. Terrible", un altro yacht da 80 milioni di dollari chiamato "Joy" e anche altre imbarcazioni. Ed è proprietario anche di un jet privato costato 62 milioni di dollari.

L’aereo privato di Michael Jordan

Quanto costa l'aereo privato di Michal Jordan

L'aereo privato di Michael Jordan è il Gulfstream G-IV, che è stato ristrutturato completamente nel corso degli anni, per cui oggi il suo valore è sicuramente superiore al prezzo di acquisto. Il jet originariamente sfoggiava una livrea bianca e azzurra in onore dell'alma mater del campione NBA, l'Università della Carolina del Nord. Nel 2017 Michael Jordan ha poi ridisegnato il suo jet privato con una livrea grigia e bianca e il logo delle sue iconiche scarpe da ginnastica. L'aereo privato è dotato di motori Rolls-Royce e ha bordo ha spazio per sedici passeggeri, oltre ai due piloti. Non si hanno dettagli che riguardano gli interni dell'aereo ma è probabile che sia caratterizzato da i migliori servizi di lusso a borso come sala da pranzo e bar privati.