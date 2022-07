Michael Jordan è a Milano, la leggenda del basket ha comprato dei sigari pregiati La leggenda del basket Michael Jordan è a Milano.

Foto Fb: La Giornata Tipo

Michael Jordan è a Milano. Il giocatore più forte della storia del basket è sbarcato in questi giorni nel capoluogo di regione lombardo per dare il via alle sue vacanze italiane. Oggi, ad esempio, His Airness si è recato in un rivenditore di sigari, grande passione dell'ex 23 dei Bulls, in via Anfossi 28. A testimoniare il passaggio del più grande di tutti, uno scatto pubblicato dalla pagina Facebook "La Giornata Tipo" del proprietario de La casa del Habano Luca Borla.

L'emozione di Luca: Mi tremano le gambe

Allo scatto, La Giornata Tipo ha allegato un messaggio di Luca, il quale scrive che "oggi un signore alto è entrato in negozio e mi ha chiesto se avessi alcune tipologie di sigari che avrebbe voluto provare durante il soggiorno in Italia. Lo guardo meglio. Capisco. Mi tremano le gambe… Oggi ho servito Michael Jordan". Un'emozione indescrivibile conoscere, servire e stringere la mano ad MJ, mito assoluto della Nba e del basket mondiale che non ha mai fatto segreto di amare il Belpaese e trascorrerci quanto più tempo possibile specialmente durante le vacanze estive.

Il rapporto tra Michael Jordan e l'Italia

Quattro anni fa, Jordan è stato avvistato sulla costiera amalfitana insieme alla famiglia e al suo mega yacht. Lo sbarco avvenuto a Napoli era stato accolto con sorpresa assoluta da parte dei cittadini che l'hanno accerchiato per poter strappare un selfie. La stessa estate, sempre a Napoli, era stato avvistato anche Lebron James. L'anno seguente, invece, nel 2019, Michael Jordan si è recato a Firenze dove ha fatto visita alla Galleria degli Uffizi. Una vacanza culturale alternata a momenti di relax nel mar Tirreno.