Punto da uno sciame di vespe nel bosco, grave un operaio nel Comasco: soccorso in codice rosso Durante alcuni lavori in un bosco nei pressi di Eupilio (Como), un operaio è stato punto più volte da uno sciame di vespe e ha accusato un malore. Chiamati i soccorsi, l'uomo è stato ricoverato in ospedale.

A cura di Giulia Ghirardi

Dopo essere stato punto più volte da uno sciame di vespe mentre lavorava in un bosco nei pressi di Eupilio, in provincia di Como, un operaio ha accusato un malore ed è stato ricoverato in ospedale.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 8:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 7:58 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Como con una squadra specialista SAF Speleo Alpino Fluviale da Como.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'operaio – un uomo di 67 anni – stava effettuando dei lavori nei boschi a Eupilio, nel Comasco, quando sarebbe stato punto più volte da alcune vespe. Subito dopo essere stato punto, l'uomo avrebbe accusato un malore.

Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 avrebbero quindi deciso di trasportare immediatamente l'uomo al vicino ospedale di Erba (Com0) a bordo dell'ambulanza in codice giallo. Come segnalato dall'Agenzia, il ricovero sarebbe avvenuto poco dopo le ore 9:00. Al momento, l'operaio risulta ancora essere ricoverato, ma le sue condizioni non sembrerebbero essere tanto gravi da essere considerato in pericolo di vita.