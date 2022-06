Vito, il tranviere di Milano che ha “portato bene” all’Olimpia e a Ettore Messina Si chiama Vito e fa il tranviere. E con la carica data a Ettore Messina, coach dell’Olimpia, ha contribuito a modo suo alla conquista del ventinovesimo scudetto della squadra di basket di Milano.

È un aneddoto che Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano e campione d'Italia della stagione appena concluso, ha svelato solo poche ore fa. L'ex collaboratore di Popovich a San Antonio, ha raccontato di aver avuto un "aiuto" da parte di un tranviere di Milano poco prima della serie scudetto contro la Virtus Bologna.

Il tranviere di Milano che ha "portato bene" all'Olimpia

In un'intervista, Messina ha raccontato che "prima dell’inizio dei playoff stavo camminando con mia moglie in corso Italia, a Milano, quando, ad un certo punto, è arrivato il tram 15. Ci ha affiancato, il conducente si è sporto dal finestrino e ha urlato: “Forza coach, domenica ci sarò anche io”". In quel frangente tutti i clienti del tram si sono interrogati sul gesto dell'autista, come ricordato dallo stesso Messina, poiché non capivano l'arresto improvviso del mezzo. Così, ripartito, il tranviere ha lasciato il coach dell'Olimpia e sua moglie alla loro passeggiata. Poi, l'inizio dei playoff scudetto. Milano non aveva il fattore campo a favore, motivo per cui le prime due partite le ha giocate a Bologna.

Il club: Vito, ti aspettiamo al Forum

E proprio mentre andava con la squadra verso l'Emilia, Messina ha ricordato il consiglio della moglie: "Era semplice, mi ha detto: “Pensa solo ad una cosa, pensa all’autista del 15”". La serie scudetto è stata poi vinta dall'Olimpia e ieri, mentre Messina si trovava nuovamente in corso Italia, è stato ancora affiancato dal 15. A condurlo, lo stesso tranviere che, quando ha riconosciuto il coach, ha fermato il mezzo ed è sceso per farsi un selfie. L'Olimpia Milano ha annunciato sui social che "adesso uno dei protagonisti "segreti" dello scudetto ha un volto e un nome: Vito. Lo aspettiamo alla prima di campionato a festeggiare anche lui lo scudetto".